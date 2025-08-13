Leon Laukel ragt beim VfL Biedenkopf immer mehr heraus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Biedenkopf. In der Halbzeitpause der Partie gegen Eintracht Lollar steckt er mit Dennis Rakowski die Köpfe zusammen. Es steht 0:0, und was der heimische VfL Biedenkopf bis dahin gezeigt hat, ist „viel zu wenig“. So schildert Leon Laukel, 20-jährige Sturmhoffnung beim Fußball-Gruppenligisten aus dem Hinterland, den kurzen, offenbar aber äußerst wirkungsvollen Austausch mit dem VfL-Kapitän nach 45 torlosen Minuten. Zwar trifft Lollar zuerst, doch Biedenkopf findet die richtigen Antworten und gewinnt am Ende ungefährdet mit 3:1. Mittendrin: Leon Laukel, der mit einem Assist und zwei eigenen „Buden“ zum Matchwinner avanciert.