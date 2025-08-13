Leon Laukel ragt beim VfL Biedenkopf immer mehr heraus

Biedenkopf. In der Halbzeitpause der Partie gegen Eintracht Lollar steckt er mit Dennis Rakowski die Köpfe zusammen. Es steht 0:0, und was der heimische VfL Biedenkopf bis dahin gezeigt hat, ist „viel zu wenig“. So schildert Leon Laukel, 20-jährige Sturmhoffnung beim Fußball-Gruppenligisten aus dem Hinterland, den kurzen, offenbar aber äußerst wirkungsvollen Austausch mit dem VfL-Kapitän nach 45 torlosen Minuten. Zwar trifft Lollar zuerst, doch Biedenkopf findet die richtigen Antworten und gewinnt am Ende ungefährdet mit 3:1. Mittendrin: Leon Laukel, der mit einem Assist und zwei eigenen „Buden“ zum Matchwinner avanciert.