Ligabericht
Hatte beim 3:1 gegen Eintracht Lollar doppelten Grund zur Freude: Zweifach-Torschütze Leon Laukel (r.) von Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf. © Jens Schmidt
Leon Laukel ragt beim VfL Biedenkopf immer mehr heraus

Teaser GL GI/MR: +++ Beim 3:1-Sieg von Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf sticht ein Mann hervor – und das nicht nur wegen 2,03 Meter Körpergröße. Was den 20-jährigen Leon Laukel so stark macht +++

Biedenkopf. In der Halbzeitpause der Partie gegen Eintracht Lollar steckt er mit Dennis Rakowski die Köpfe zusammen. Es steht 0:0, und was der heimische VfL Biedenkopf bis dahin gezeigt hat, ist „viel zu wenig“. So schildert Leon Laukel, 20-jährige Sturmhoffnung beim Fußball-Gruppenligisten aus dem Hinterland, den kurzen, offenbar aber äußerst wirkungsvollen Austausch mit dem VfL-Kapitän nach 45 torlosen Minuten. Zwar trifft Lollar zuerst, doch Biedenkopf findet die richtigen Antworten und gewinnt am Ende ungefährdet mit 3:1. Mittendrin: Leon Laukel, der mit einem Assist und zwei eigenen „Buden“ zum Matchwinner avanciert.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

