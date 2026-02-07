Leon Kugland verlängert bei Eintracht Nordhorn

Leon Kugland stoß zur aktuellen Saison zur Eintracht dazu und etablierte sich sofort als Stammspieler. Nachdem er zuvor für den SV Meppen in der Oberliga-Mannschaft kickte und auch schon für die Kickers aus Emden Regionalliga spielte, kommt der 26-Jährige in der laufenden Saison auf 13 Einsätze, elf davon in der Startelf, und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage bei.

Nun ist die Vertragsverlängerung fix. Kugland selbst sagte zu seinem Verbleib via Instagram: "Durch die vielen positiven und offenen Gespräche, fiel mir die Entscheidung, ein weiteres Jahr bei der Eintracht zu bleiben, sehr leicht. Im vergangenen halben Jahr duschte ich diesem Verein richtig tolle Menschen kennenlernen, mit denen ich die Zeit auf und neben dem Platz sehr genieße. Ich freue mich sehr in der nächsten Saison hier zu bleiben."