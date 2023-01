Leon Kubitschko: "Ich dachte es wird eine Katastrophen-Saison" Nach einem katastrophalen Start hat sich der TSV Mengsberg III auf Platz 2 gekämpft

10:2 Tore, null Punkte: Das war die Ausbeute des TSV Mengsberg III aus den ersten beiden Spielen in der Kreisliga B2 Schwalm-Eder. Doch das Team musste sich in der "Mini-Liga" mit elf Teams nur mehr ein weiteres Mal geschlagen geben und steht nun auf Platz 2.

"Ich bin zufrieden, unsere Siege gegen Dillich und Asterode waren die Highlights der Hinrunde. Nach zwei Niederlagen aus zwei Spielen, dachte ich es wird eine Katastrophen-Saison, doch die Jungs haben sich danach herausragend präsentiert. Einzig die Niederlage im Vorletzten Spiel in Homberg, war überflüssig", hadert Trainer Leon Kubitschko am Ende doch etwas.

Kubitschko: "Das hat meinen Puls auch nicht gerade entspannt."

Nach einer schier unendlich langen Winterpause, der TSV hatte das letzte Punktspiel am 22. Oktober 2022, wird man am 30. Januar in die Vorbereitung für die Rückrunde starten. "Nach drei Monaten Pause muss man oft wieder bei null beginnen", fügt Kubitschko mit einem Augenzwinkern hinzu. Ein Hauptaugenmerk wird wohl auf den Torabschluss liegen, das große Manko bei der Dritten des TSV: "Die Chancenverwertung ist ein großes Sorgenkind. Wir machen einfach zu wenig aus unseren Angriffen. Das hat uns das ein oder andere Spiel gekostet und meinen Puls auch nicht gerade entspannt", so der 23-jährige Trainer, der in dieser Saison selbst drei mal die Schuhe geschnürt hat.

Kubitschko: "Er wird uns da hinten fehlen!"