– Foto: GAK 1902

Leon Klassen verstärkt GAK-Außenbahn leihweise bis Saisonende

Der beidseitig einsetzbare Schienenspieler lernte das Fußballspielen zunächst bei den Jugendabteilungen von TUS Koblenz, dem 1. FC Köln und 1860 München, ehe er bei den Löwen den Sprung in die Kampfmannschaft schaffte. 2021 kam Klassen erstmals durch einen Wechsel zu WSG Tirol mit Fußballösterreich in Berührung, konnte in der Hinrunde mit sechs Vorlagen in 17 Spielen auf Anhieb überzeugen und wurde nach einem halben Jahr an Spartak Moskau verkauft. 

In seiner zweiten Heimat verbrachte der gebürtige Rheinland-Pfälzer zweieinhalb Jahre. Im Sommer 2024 erfolgte ein weiterer Wechsel zum BK Lyngby (Dänemark), ehe Klassen im vergangenen Transferfenster wieder nach Deutschland zum SV Darmstadt zurückkehrte. Nach einem halben Jahr bei den Lilien wechselt der Linksfuß nun bis zum Ende der Saison per Leihe zum GAK.

"Leon ist ein spielstarker und offensiver Außenspieler, der sehr gut zu unserer sportlichen Ausrichtung passt. Er bringt wertvolle Erfahrung im Ausland, aber auch in Österreich mit und hat uns in den Gesprächen absolut überzeugt. Wir sind sicher, dass er unseren Kader auf der Außenbahn nochmals flexibler macht", sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Neuzugang Leon Klassen über seine Leihe: "Der Wechsel zum GAK ist für mich ein sehr bewusster Schritt. Der Verein hat eine große Tradition und klare Ambitionen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Ich freue mich darauf, in Graz Verantwortung zu übernehmen und das große Ziel Klassenerhalt gemeinsam anzugehen.“

Klassens Leihe dauert bis Ende dieser Saison an, über weitere Vertragsmodalitäten wurde mit dem SV Darmstadt Stillschweigen vereinbart.

