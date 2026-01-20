Leon Klassen verstärkt GAK-Außenbahn leihweise bis Saisonende

In seiner zweiten Heimat verbrachte der gebürtige Rheinland-Pfälzer zweieinhalb Jahre. Im Sommer 2024 erfolgte ein weiterer Wechsel zum BK Lyngby (Dänemark), ehe Klassen im vergangenen Transferfenster wieder nach Deutschland zum SV Darmstadt zurückkehrte. Nach einem halben Jahr bei den Lilien wechselt der Linksfuß nun bis zum Ende der Saison per Leihe zum GAK.

"Leon ist ein spielstarker und offensiver Außenspieler, der sehr gut zu unserer sportlichen Ausrichtung passt. Er bringt wertvolle Erfahrung im Ausland, aber auch in Österreich mit und hat uns in den Gesprächen absolut überzeugt. Wir sind sicher, dass er unseren Kader auf der Außenbahn nochmals flexibler macht", sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Neuzugang Leon Klassen über seine Leihe: "Der Wechsel zum GAK ist für mich ein sehr bewusster Schritt. Der Verein hat eine große Tradition und klare Ambitionen. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich sofort ein gutes Gefühl. Ich freue mich darauf, in Graz Verantwortung zu übernehmen und das große Ziel Klassenerhalt gemeinsam anzugehen.“