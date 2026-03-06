Leon Kern wechselt zur SG Hüffelsheim Der Verbandsligist vom Palmenstein vermeldet spektakulären Neuzugang für kommende Saison. von Torben Schröder · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Leon Kern tauscht zur kommenden Saison das blaue Schott-Trikot mit dem roten Hüffelsheimer Leibchen. – Foto: FuPa-Archiv

Mainz/Hüffelsheim. Vor zwei Wochen feierte er noch seinen 100. Einsatz in der Regionalliga. Kommende Saison geht Leon Kern für die SG Hüffelsheim auf Torejagd. Der 28-Jährige, der im Sturm sowie am offensiven und defensiven Flügel eingesetzt werden kann, kommt nach neun Jahren im Dress des TSV Schott Mainz.

Titel, Aufstiege und das Highlight gegen den BVB Kern ist Teil der erfolgreichsten Ära der Klubgeschichte. "Dabei hätte ich anfangs nicht gedacht, dass es so lange gehen würde", erzählt er. Damals ging die Zeit des Koblenzers nach vier Drittligaspielen bei Ausbildungsverein Mainz 05 recht abrupt zu Ende. Schott sollte ein Sprungbrett sein. Der Erfolg, das familiäre Umfeld, die Infrastruktur, mit Freunden auf höchstem Niveau zusammenzuspielen, alles das sprach für den TSV. "Hier herrschen sehr professionelle Strukturen, die für einen Amateurverein ihresgleichen suchen. Uns mangelt es an nichts." Dreimal gewann Kern mit dem TSV den Verbandspokal und zog in den DFB-Pokal ein, mit dem Highlight gegen den BVB. An drei Aufstiegen und einem Klassenerhalt in der Regionalliga war er beteiligt.

Immer weniger Einsatzzeiten für Kern Mit einer Top-Quote, zehn Tore in 15 Spielen, bewies Kern auch vorige Saison noch seine Klasse, als der TSV die stärkste Saison eines Südwest-Oberligisten aller Zeiten spielte. Doch die Einsatzzeiten wurden immer weniger. Eine mit Komplikationen verbundene Gehirnerschütterung zwang ihn lange zum Zuschauen, dann häuften sich die muskulären Probleme. Womöglich spielt auch die Festanstellung bei der Deutschen Golf Sport GmbH eine Rolle. Bereits zwei ehemalige Schott-Spieler kicken in Hüffelsheim "Ich bin seit zwei, drei Jahren vom Pech verfolgt, dabei kümmere ich mich sehr um meinen Körper", sagt Kern. Unter der Doppelbelastung mit in der Regel vier Trainingseinheiten litt auch das Privatleben. So reifte, obgleich Kern eigentlich so lange wie möglich beim TSV bleiben wollte, die Offenheit für einen Wechsel. Tim Müller und Lars Hermann, beide von Schott nach Hüffelsheim gewechselt, zählen zu Kerns engsten Freunden. Daher kannte der 28-Jährige den Club schon gut, als die Anfrage eintrudelte.