Leon Hesselbarth steht vor dem Wechsel zu einer US-Universität

Es ist ein Arbeitsplatz, der zum Träumen einlädt: Dort, wo andere ihren Urlaub verbringen, mit einem Rundumblick über die Höhen des Schwarzwaldes, in die Vogesen, die Schweizer Alpen oder weit in das Rheintal hinab. Auf 1360 Metern Höhe im Bergrestaurant Belchenhaus steht Leon Hesselbarth derzeit hinter der Theke, verköstigt die Wanderer und Biker, die den schönsten Aussichtsberg des Schwarzwalds erklimmen; mit Hausmannskost und Getränken.

Nach dem Abitur 2020, mitten in der Pandemie, wusste der heute 23-jährige Stürmer des FC Schönau noch nicht so richtig, wie er sein Leben gestalten wollte. „Verreisen ging ja wegen Corona nicht, und ein Studienbeginn lag für mich noch in weiter Ferne.“ So ging er erst einmal auf dem Belchen jobben, und bis heute „bin ich hier hängengeblieben“. Für ihn sei es jedes Mal aufs Neue faszinierend, vor der Öffnung des Belchenhauses „mit einem Kaffee auf der Terrasse zu sitzen und in die Ferne zu schauen“.