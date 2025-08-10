Leon Hammerschmidt: „Der SV Sonsbeck ist der nächste Schritt“

Am Sonntag um 15 Uhr spielt der Oberligist SV Sonsbeck im Niederrheinpokal beim Duisburger FV 08. Vor dem Duell plagen den SVS Sorgen in der Offensive. Mit Niklas Binn, Lorik Rama und Leon Hammerschmidt fallen drei Akteure vorne aus. Im Interview spricht Neuzugang Hammerschmidt über seine Verletzung, seinen bisherigen Weg und seine Stärken.

Leon Hammerschmidt Vor dem Testspiel gegen Viktoria Goch bin ich beim Aufwärmprogramm umgeknickt und habe mir leider das Außenband im rechten Fuß angerissen. Ich werde drei bis vier Wochen ausfallen, sodass ich den Saisonstart auf jeden Fall verpassen werde. Der Arzt sagt, dass ich nach drei Wochen wieder einsteigen kann. Aber dann muss ich schauen, wie der Fuß reagiert.

Direkt in Ihrem ersten Seniorenjahr gehörten Sie bei der DJK Fortuna Dilkrath zu den prägenden Spielern. In der Landesliga kamen Sie auf 26 Spiele und erzielten sechs Treffer. Hätten Sie gedacht, dass es direkt so gut läuft?

Hammerschmidt Natürlich hofft man immer, dass man sich schnell an den Seniorenfußball gewöhnt, aber dass ich direkt so viele Spiele mache und auch meinen Teil mit Toren beitragen konnte, war schon etwas Besonderes. Ich bin einfach froh, dass mir das Trainerteam und die Mannschaft so vertraut haben.

Was hat Sie am SV Sonsbeck gereizt und was war am Ende ausschlaggebend für Ihren Wechsel?

Hammerschmidt Der SV Sonsbeck ist sportlich der nächste Schritt für mich. Mich reizten vor allem die guten Trainingsbedingungen und die Möglichkeit, mich unter dem Trainerteam weiterzuentwickeln. Am Ende hat mich das Gesamtpaket überzeugt.

Was wussten Sie im Vorfeld schon über Ihren neuen Verein?

Hammerschmidt Ich wusste, dass Sonsbeck eine super geführte Mannschaft ist, die sich in den letzten Jahren stabil in der Oberliga gehalten hat. Außerdem wusste ich, dass der Trainer jungen Spielern auch eine Chance gibt.

Gab es für Sie noch andere Optionen?

Hammerschmidt Es gab tatsächlich noch ein, zwei andere Optionen. Unter anderem hatte ich auch beim SV Schermbeck mittrainiert. Dort konnte man mir keine Garantie auf Einsatzzeiten geben. Für mich war aber auch schnell klar, dass Sonsbeck die beste Lösung ist.

Auf welcher Position plant Heinrich Losing mit Ihnen, und wo haben Sie ihre Stärken?

Hammerschmidt Der Trainer sieht mich hauptsächlich auf der Außenbahn. Ich denke, meine Stärken liegen vor allem in meinem Tempo, meiner Technik meinem Spielverständnis und meiner Torgefahr, die ich auf Außen auch sehr gut einbringen kann.

Wie kam der Kontakt zum SV Sonsbeck zustande?

Hammerschmidt Das lief über meinen Berater Gerald Siebert von der GoldenBridge Agency in Oberhausen. Ich habe drei Trainingseinheiten vorgespielt. Wir hatten recht schnell gute Gespräche.

Wie waren Ihre bisherigen Stationen?

Hammerschmidt Ich habe bei meinem Heimatverein SGS Essen angefangen und spielte später auch in der U17 und U19 noch einmal bei der SGS. In der U14 und U15 war ich beim Nachbarn ETB Schwarz-Weiß Essen. Und als jüngerer Jahrgang in der U19 spielte ich für eine Saison beim VfB Speldorf. Mein erstes Seniorenjahr habe ich bei der DJK Fortuna Dilkrath absolviert.

Wurden Sie auch im Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet?

Hammerschmidt Nein, ich habe kein NLZ durchlaufen. Ich war zwar einmal kurz davor, in die U14 von Rot-Weiss Essen zu wechseln, jedoch wurde mir dieser Weg von Corona verbaut. Zu der Zeit war ich in der Niederrheinauswahl und hatte dort auf mich aufmerksam machen können.

Haben Sie auch noch Ambitionen, Profi zu werden?

Hammerschmidt Ja, natürlich träumt man immer davon, es so weit wie möglich zu schaffen. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich mache auch viel neben dem normalen Training. Ich gebe in jedem Training Gas, um zu sehen, was möglich ist.

Auf welche Highlights blicken Sie gerne zurück?

Hammerschmidt Eines meiner Highlights war in der letzten Saison mein Hattrick mit Dilkrath in der Landesliga gegen den SSV Bergisch Born.

Welche Erfolge haben Sie bislang feiern können?

Hammerschmidt Ich habe bisher mehrere Kreispokalsiege feiern können sowie mehrere Meisterschaften in der Jugend. Mit dem VfB Speldorf bin ich in der U19 Meister, Stadt- und Kreispokalsieger geworden. Persönlich freut es mich einfach, dass ich regelmäßig meine Einsätze bekommen habe.

Was machen Sie beruflich?

Hammerschmidt Ich bin dabei, mein Abitur zu machen. Was ich danach machen möchte, da bin ich mir noch nicht ganz sicher.

Wo wohnen Sie und haben Sie schon eine Fahrgemeinschaft nach Sonsbeck gefunden?

Hammerschmidt Ich wohne aktuell in Essen-Schönebeck. Eine Fahrgemeinschaft habe ich auch schon. Ich fahre ab und zu bei Semih Güngör oder Philip Pokora mit.

Kannten Sie schon Spieler in Sonsbeck?

Hammerschmidt Ja, ich kannte Semih Güngör schon. Wir haben schon zusammengespielt. Außerdem kannte ich Philip Pokora und David Somodi.

Im ersten Heimspiel empfängt der SV Sonsbeck direkt den KFC Uerdingen, der wieder einmal einen Umbruch vor sich hatte. Was trauen Sie dem KFC in dieser Saison zu?

Hammerschmidt Ich denke, der KFC Uerdingen wird trotz Umbruch wieder um die oberen Plätze mitspielen.

Wo landet der SV Sonsbeck am Ende der Saison?

Hammerschmidt Ich denke, der SV Sonsbeck landet am Ende der Saison auf jeden Fall unter den ersten 10 Mannschaften.

Andre Egink stellte die Fragen