Leon Gorgol verstärkt den FV Ravensburg

Gorgol spielte seit der Saison 2022/2023 für Rot-Weiß Weiler. In dieser Zeit konnte er sich als verlässlicher und torgefährlicher Mittelfeldakteur etablieren und erzielte in drei Spielzeiten insgesamt sieben Treffer. Leon Gorgol spielte zuvor auch für den FC Isny und den FC Wangen.

In seiner Vorstellung per Videobotschaft gibt Gorgol selbst einen Einblick in seine Zielsetzung beim neuen Klub: „Meine Ambitionen in der neuen Saison sind, mich weiterzuentwickeln und besser zu werden.“ Auf seine neue Rolle angesprochen, nennt er sowohl den linken Verteidiger als auch den linken Flügel als bevorzugte Positionen.

"Ich freu mich auf die gemeinsame Zeit mit euch", so Gorgol an die Fans des FV Ravensburg.