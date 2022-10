Leidenschaftlicher Fußballer und Fasnachtsmensch: Leon Boos erzielte bei seinen acht Saisoneinsätzen bereits sieben Tore | Foto: Gerd Gründl

Leon Boos ist beim FC Zell mehr als nur ein Vollstrecker

Im zehnten Saisonspiel der Fußball-Landesliga trifft der FC Zell an diesem Sonntag (15 Uhr) auf den Freiburger FC II. Nach Abpfiff dieser Begegnung wird exakt ein Saisondrittel absolviert sein. Das Zwischenfazit beim Aufsteiger fällt bisher bei je drei Siegen, Remis und Niederlagen doch sehr ordentlich aus. Bester Torschütze der Wiesentäler ist dabei einmal mehr Leon Boos – ein Zeller durch und durch. Die Freude war groß beim FC Zell, als im Mai der souveräne Aufstieg in die Landesliga fix war. Regelrecht herbeigesehnt hatte diesen auch Leon Boos, der mit 32 Treffern bei 29 Einsätzen erheblichen Anteil an der Rückkehr in die Siebtklassigkeit hatte. Zuletzt in der Landesliga vertreten war der FCZ in Boos’ erstem Aktivjahr 2016/17. Lediglich vier Siege sammelten die Wiesentäler damals und so ging es nach einjährigem Gastspiel zurück in die Bezirksliga. „Seither war der Wunsch groß, dass wir zurückkehren“, so der 24 Jahre alte Stürmer. Zum kompletten Porträt des Zeller Torjägers im BZ-Regiofußballportal: Leon Boos vom FC Zell: "Wir sind in der Liga genau richtig" (BZ-Plus)

Dranbleiben. Das will der SV Weil in der Fußball-Landesliga. Mit neun Punkten aus fünf Auswärtsspielen fährt der Tabellenzweite selbstbewusst zum Mitabsteiger SV Endingen (Sonntag, 15.30 Uhr), der im Gegensatz zu den Blau-Weißen noch nicht in die Spur gefunden hat. Nur ein Sieg gelang. Am Dienstag trat Trainer Manuel Gleichauf zurück. Die Endinger spielten allerdings besser, wie es die Tabelle vermuten lässt, sagt SVW-Coach Andreas Schepperle, der mit Weil im Verbandspokal in Endingen im Elfmeterschießen gewann. Eine wichtige Stütze wird fehlen, allerdings aus gutem Grund: Marvin Stöhr heiratet. Malin Schepperles Verletzung ist zwar doch nicht so gravierend wie befürchtet, vorerst wird der Mittelfeldspieler allerdings aussetzen müssen.