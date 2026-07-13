Leon Behning wechselt vom FC Wenden II zum VfR Weddel

– Foto: Jan Harenberg

Der VfR Weddel hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Leon Behning wechselt vom FC Wenden II zum Kreisligisten und wird künftig das Trikot mit der Raute tragen.

Mit der Verpflichtung des Neuzugangs setzt der VfR seine Planungen für die neue Spielzeit fort. Der Verein freut sich über den Wechsel und wünscht Behning eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Weddel.

Gleichzeitig kündigte der VfR Weddel an, dass Leon Behning nicht der einzige Neuzugang bleiben wird und weitere Verstärkungen folgen sollen.

Zuvor spielte Behning für LFC Braunschweig. In der abgelaufenen Saison traf er dann drei Mal in neun Partien für den Absteiger und traf sogar gegen Weddel.