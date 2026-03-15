Leon Bachmann rettet dem 1. FC Wülfrath mit einem Traumtor einen Punkt

Der 1. FC Wülfrath erkämpft sich einen Punkt gegen den SC Union Nettetal – Foto: Stephan Horn

Landesliga, Gruppe 1: Der 1. FC Wülfrath sichert sich einen wichtigen Punktgewinn im Tabellenkeller. Im Duell mit dem SC Union Nettetal trennte sich der FC mit 2:2. Das Traumtor von Leon Bachmann rettete Wülfrath dabei den einen Zähler.

Nach gerade einmal fünf Minuten klingelte es schon im Kasten der Wülfrather. Pascal Schellhammer bekam zu viel platz im Mittelfeld und schickte Mats Platen in die Tiefe. Dieser legte den Ball kurz vor dem Tor nochmal quer auf Branimir Galic, der nur noch einschieben musste.

In der Folgezeit hatten beide Mannschaft Schwierigkeiten sich Chancen herauszuarbeiten. In der 28. Minute ließ Tom Gray nach einem Konter das 2:0 liegen. Zehn Minuten später schlenzte Toni Zupo einen Freistoß in den gegnerischen Sechszehner. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck zum 1:1 (39.). Doch einen hatte Nettetal noch vor der Pause. Eine Flanke von Gray landet am kurzen Pfosten auf dem Kopf von Platen, der zur erneuten Führung einnetzte. Mit dieser 2:1-Führung der Gäste ging es dann in die Pause.

Bachmann per Traumtor

Im zweiten Abschnitt versuchte der FC den Ausgleich zu erzielen, kam bis auf einmal durch Timo Conde, der jedoch an Moritz Kosfeld scheiterte, nicht gefährlich vor den Kasten der Gäste. In der 68. Minute erhielt Bachmann den Ball in Höhe der Mittellinie. Der 25-Jährige dribbelte auf den Strafraum des SC zu, wurde nicht attackiert und setzte den Ball dann aus knapp 18 Metern in den linken Winkel zum 2:2. Bis auf ein paar Verletzungsunterbrechungen passierte jedoch nichts mehr.