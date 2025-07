Leon Arizanov verstärkt Abwehrzentrum des VfV 06 Hildesheim

„Durch die ungewisse Ausfallzeit von Sean Redemann und Niklas Rauch mussten wir uns nochmal neuorientieren und auf der Innenverteidigerposition reagieren“, erklärt Sportvorstand Omar Fahmy. „Leon ist mir in den Spielen positiv aufgefallen – sowohl in seiner Zweikampf- und Kopfballstärke als auch in seiner Spielweise. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Präsenz, seiner Mentalität und seinem Potenzial sehr gut in unser Team passt.“

Mit einer Körpergröße von 1,89 Metern bringt Arizanov physische Stabilität und Kopfballstärke mit, ergänzt durch spielerische Qualitäten und Führungsanspruch auf der letzten Linie. Bereits am Freitag stieg er in die laufende Vorbereitung der Domstadtelf ein.