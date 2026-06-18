Leon Ahr wechselt zum BSV Hürtürkel

Der sportliche Leiter des BSV Hürtürkel, René Ronneberger, hat derzeit alle Hände voll zu tun, um das Puzzle für die neue Saison 2026/2027 sukzessive zusammenzusetzen.

Ausgebildet bis zur U15 beim Bonner SC, wechselte Leon 2015 im Mittelrhein-Landkreis in die U17 des FC Blau-Weiß Friesdorf – wo er als U17-Spieler bereits in der U19 eingesetzt wurde. Seine nächste Station war die U19 des JFV Siebengebirge, zugleich seine letzte im Jugendbereich.

Mit Leon Ahr wurde ein großgewachsener Keeper verpflichtet, von dem man sich einiges erhofft.

2019 folgte der Umzug nach Berlin, wo sich Leon dem SSC Teutonia in der Landesliga Berlin anschloss. 2023 wechselte er zum BSC Rehberge, bevor er im vergangenen Jahr zu seinem bisherigen Verein Türkiyemspor Berlin weiterzog.

Nach mehreren persönlichen Gesprächen konnte man Leon davon überzeugen, den eingeschlagenen Weg beim BSV Hürtürkel mitzugehen. Die neuen sportlichen Ziele und die Aussicht auf mehr Spielzeit waren letztendlich ausschlaggebend für den Wechsel an den Columbiadamm.

„Leon ist ein Top-Charakter, der super ins Mannschaftsgefüge passt und ein weiteres Puzzleteil meiner Vision darstellt. Zudem hat er es verdient, hier bei uns die Chance auf Spielzeit zu bekommen. Ich traue ihm zu, mit wachsender Spielpraxis und steigendem Selbstvertrauen eine zentrale Rolle einzunehmen. Nachdem wir auf dieser Position zum Handeln gezwungen waren, bin ich höchst zufrieden mit der Verpflichtung unserer neuen Rückennummer 53." (René Ronneberger)