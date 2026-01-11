Leo Wolf verlässt Bruchhausen-Vilsen und wechselt in die Bremen-Liga

Beim Landesligisten SV Bruchhausen-Vilsen gibt es in der Winterpause einem Abgang in der Offensive. Leo Wolf wechselt zum SV Hemelingen in die Bremen-Liga. Der 21-Jährige schließt sich damit einem neuen sportlichen Umfeld an und geht den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.

Wolf war zu Saisonbeginn vom Bezirksligisten SV Heiligenfelde zum SVBV gewechselt. In der Landesliga Hannover kam er bislang auf 17 Einsätze, in denen er zwei Tore erzielte und sechs weitere Treffer vorbereitete.

Der Dritte der Bemen-Liga, SV Hemelingen, bestätigte die Verpflichtung über seinen Instagram-Kanal und erklärte: „Wir freuen uns sehr, die Verpflichtung von Offensivtalent Leo Wolf bekanntzugeben. Der 21 Jährige wechselt vom SV Bruchhausen-Vilsen aus der Landesliga Hannover.“ Weiter hieß es: „Leo ist in der Offensive flexibel einsetzbar und überzeugt durch seinen großen Willen sowie seine Aggressivität. Mit ihm bekommen wir eine echte Bereicherung für unsere Mannschaft – ein Spielertyp, den sich jeder Trainer wünscht.“ Zudem verwies der Verein darauf, dass Wolf bereits im Sommer aufgefallen sei und ergänzte: „Dass es nun schon im Winter mit der Verpflichtung geklappt hat, freut uns umso mehr. Mehrere Oberliga-Teams waren an ihm interessiert, daher sind wir besonders stolz, dass er sich für unseren Weg entschieden hat.“