Leo Wienhofen schockt SV Rindern, Pfalzdorf jubelt gegen Anholt

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Am Mittwoch haben der Kevelaerer SV und Alemannia Pfalzdorf gejubelt
Der Kevelaerer SV hat sich in einer turbulenten Partie beim SV Rindern spät durchgesetzt und den vierten Tabellenplatz gefestigt. Dabei sah zunächst vieles nach einer Punkteteilung aus, ehe die Gäste in der Nachspielzeit doch noch zuschlugen.
In der ersten Halbzeit war Kevelaer das effektivere Team. Jona Wassen brachte die Gäste zunächst in Führung (28.) und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (40.). Rindern kam jedoch stark aus der Kabine: Wiktor Romanow verkürzte unmittelbar nach Wiederbeginn (47.), ehe Maximilian Janssen per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (79.).
Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, traf Leo Wienhofen tief in der Nachspielzeit doch noch zum 3:2-Sieg für den KSV (90.+4). Mit nun 54 Punkten festigt Kevelaer Rang vier und wahrt den Kontakt zur Spitzengruppe. Rindern bleibt dagegen bei 49 Punkten und verpasst es, den Rückstand auf die oberen Plätze weiter zu verkürzen.
Die Alemannia Pfalzdorf hat im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich gegen Westfalia Anholt verdient durchgesetzt. Lange blieb die Partie torlos, ehe die Gastgeber in der Schlussphase zuschlugen und damit wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfuhren.
Zunächst traf Joker Joep Renkens, der erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden war, zur Führung (76.). Anholt fand darauf kaum noch eine Antwort, stattdessen machte Christian Emmers kurz vor Schluss alles klar und erhöhte auf 2:0 (89.).
Durch den Heimsieg verbessert sich Pfalzdorf auf 40 Punkte und springt auf Rang elf. Damit verschaffen sich die Gastgeber etwas Luft im Tabellenkeller und distanzieren mehrere Konkurrenten. Für Westfalia Anholt wird die Situation dagegen zunehmend unangenehm: Der Aufsteiger bleibt bei 36 Punkten und rutscht auf Rang 16 ab, der aktuell den direkten Abstiegsplatz bedeuten würde. Mit Berücksichtigung des Rückzugs der SGE Bedburg-Hau wäre es die Relegation.
33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern