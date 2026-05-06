Leo Stegner zieht es zurück zu Union Nettetal Seine Qualitäten als Stürmer bewies Leo Stegner zuletzt beim 1. FC Mönchengladbach und in der aktuellen Spielzeit beim Landesligisten Kapellen-Erft. Bei Union Nettetal setzte er sich vor drei Jahren hingegen nicht durch. Nun versucht er es erneut. von RP / Heiko Van der Velden und Daniel Brickwedde · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Leo Stegner kehrt zu Union Nettetal zurück. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der SC Union Nettetal treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison voran – und setzt dabei auf ein bekanntes Gesicht: Leo Stegner kehrt zum Landesligisten zurück. Der 22-Jährige steht aktuell noch beim Tabellenzweiten SC Kapellen-Erft unter Vertrag und soll im Sommer erneut für den SCU auf Torejagd gehen.

Stegner kennt auch das Umfeld bestens. Bereits in der Saison 2023/24 lief er für Nettetal auf, kam auf 14 Einsätze in der Oberliga und erzielte dabei ein Tor. Der Durchbruch gelang ihm allerdings nicht. Aufgrund der geringen Spielzeit entschied er sich nach nur einer Saison wieder für einen Abgang. Beim 1. FC Mönchengladbach ausgebildet Anschließend wechselte der Offensivspieler zurück zum 1. FC Mönchengladbach, bei dem er bereits den Großteil seiner Jugendzeit verbracht hatte. In der Bezirksliga machte er dann mit starken Zahlen auf sich aufmerksam: In 32 Spielen gelangen ihm 28 Treffer. Bei einem 13:3-Kantersieg des 1. FC Mönchengladbach gegen die Red Stars erzielte Stegner gar sechs Tore in einer Partie. Er war damals die Lebensversicherung des 1. FC für den Klassenverbleib in der Bezirksliga und an fast der Hälfte aller Saisontore des Klubs beteiligt. Sein Vater und damaliger Trainer beim 1. FC, Michael Stegner, sagte über ihn: „Leo erinnert in seiner Spielweise ein wenig an Harry Kane, Tim Kleindienst oder auch Thomas Müller – er spürt einfach, wo der Ball hinkommt, und steht dann richtig.“

Nach der Saison war klar, dass Stegner höhere Aufgaben anpeilt. Es ging in die Landesliga zu Kapellen-Erft. Dort bestätigt er seine Entwicklung. In bislang 22 Einsätzen erzielte er sieben Tore – darunter auch der Treffer beim 1:0-Sieg gegen Nettetal im Oktober. Vorfreude auf die Rückkehr Der Angreifer selbst blickt mit Vorfreude auf seine Rückkehr nach Nettetal: „Ich freue mich, nach Nettetal zurückzukehren. Die Gespräche mit den verantwortlichen Personen und die Pläne des Vereins haben mir sehr gut gefallen. Das Umfeld sowie Teile der Mannschaft kenne ich schon aus meiner Zeit hier. Diese Voraussetzungen, gepaart mit den Ambitionen des Vereins, passen gut zu meinen Vorstellungen.“