Leo Stegner brilliert beim 1. FC Mönchengladbach. – Foto: ML

Leo Stegner: Ein Stürmer wie „Harry Kane“ Mit sechs Toren gegen die Red Stars machte Leo Stegner von sich Reden. Der 21-Jährige ist die Lebensversicherung des 1. FC Mönchengladbach. Im Sommer geht er jedoch. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 FC Mgladbach Leo Stegner

Am vergangenen Wochenende gehörte im Fußballkreis vor allem Leo Stegner die Aufmerksamkeit. Gleich sechs Tore erzielte er beim 11:3-Kantersieg des 1. FC Mönchengladbach gegen die hilflosen Red Stars.

Sechs Tore in 90 Minuten Eine beeindruckende Leistung – auch wenn der Gegner als abgeschlagenen Schlusslicht in dieser Saison nicht-tauglich für die Bezirksliga unterwegs ist. Trotzdem: Sechs Tore sind eine Ansage und unterstreichen Stegners hervorragende Saison beim 1. FC: 22 Treffer stehen aus 27 Spielen auf seinem Konto. Hinzu kommen sechs Torvorlagen. Somit war Stegner bislang fast an der Hälfte aller 68 Tore des 1. FC beteiligt. Ohne Stegner ständen die Westender entsprechend deutlich bedrohlicher in der Abstiegszone. Derzeit rangiert die Mannschaft auf Position 14 auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Mit dem Gladbacher Traditionsverein ist Stegner, der am vergangenen Samstag seinen 21. Geburtstag feierte, eng verbunden und durchlief etliche Jugendmannschaften im Verein. Früh zeigte er dabei sein Talent als Torjäger. Das weckte mit Einstieg in den Senioren-Fußball dann das Interesse höherklassiger Vereine – und Stegner wechselte zur Saison 2023/24 zum Oberligisten Union Nettetal. Allerdings blieb dort sein Durchbruch aus: In 14 Oberliga-Partien gelang ihm ein Treffer. „Anfangs hatte ich meine Einsätze, doch später wurde es immer weniger. Ich will aber regelmäßig spielen, deshalb war klar, dass ich zurückkehre“, sagt Stegner rückblickend. Entsprechend trägt er diese Saison wieder das Trikot des 1. FC Mönchengladbach. Rückkehr zahlte sich aus