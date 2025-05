Leo Mirgartz verlässt den FC Beeck im Sommer

Beeck-Trainer Mike Schmalenberg sieht den Weggang Mirgatz‘ mit einem lachenden und weinenden Auge: „Wir wollten Leo auf der Linksaußen-Position weiter ausbilden. Das haben wir auch eingehalten. Er hat sich her gut entwickelt und verdientermaßen in den Fokus gespielt. Ich glaube, die Entscheidung für die U23 ist eine clevere, ich freue mich sehr für Leo, dass er diese Chance nutzen kann. Auf der anderen Seite verliere ich natürlich einen sehr guten Linksfuß und einen guten Typen, der mir fehlen wird.“ Für Fortuna spreche, dass sich viele Spieler der U23 in den vergangenen Jahren auch Anschluss an die erste Mannschaft gefunden hätten. Als Beispiel führt Schmalenberg Tom Geerkens an, der bis 2021 bei Beeck spielte und später bei Fortuna mehrere Spiele in der Zweitliga-Mannschaft der Düsseldorfer absolvierte.

Leo Mirgartz absolvierte bisher 21 Saisonspiele für Beeck, stand in 18 davon über die komplette Spielzeit auf dem Platz.