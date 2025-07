Leo Mätzler überzeugte: Jahn verpflichtet Probespieler fest

Seit vergangener Woche war Mätzler bereits als Probespieler Teil der Trainingseinheiten unter dem neuen Chef-Trainer Michael Wimmer. Beim Testspiel-Auftakt, dem Turnier in Herrngiersdorf am vergangenen Sonntag, absolvierte er als einziger Spieler die vollen 90 Minuten – und überzeugte. Auch beim gestrigen 9:0-Schützenfest gegen den Bayernligisten SV Schalding stand er in der Anfangsformation.



Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, sagt in einer Pressemitteilung des Vereins über die Neuverpflichtung: „Leo konnte uns in den Trainingseinheiten und im ersten Testspiel restlos von seinen Qualitäten und seinem Potenzial überzeugen und freuen uns, mit ihm einen weiteren spannenden Innenverteidiger verpflichten konnten, der noch nicht am Ende seiner Entwicklung steht. Trotz seines jungen Alters hat er bereits viel Erfahrung sammeln können, bringt eine starke Physis mit und passt auch als Charakter hier nach Regensburg. Mit ihm haben wir eine weitere gute Option in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld und wollen ihm dabei helfen, sich schnell in der neuen Liga zurechtzufinden.“



Der gebürtige Voralberger Leo Mätzler wechselte 2019 zum Bundesligisten SCR Altach, für den er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Anschließend lieh ihn sein Stammverein dreimal in Folge aus: 2020/21 zum FC Wil 1900 (2. Liga Schweiz), 2021/22 zum SC Austria Lustenau (2. Liga Österreich) und 2022/23 zum FC Dornbirn (2. Liga Österreich). Zur Saison 2023/24 verließ Mätzler den SCR Altach endgültig und wechselte fest zum SC Austria Lustenau, mit dem er in seiner Leihsaison in die Bundesliga aufgestiegen war. Nach 81 Zweitliga- und 18 Erstliga-Spielen in der Schweiz und Österreich führt sein Weg nun erstmals nach Deutschland.



Leo Mätzler selbst sagt über seine Vertragsunterschrift: „Ich bin froh, dass es mit dem Wechsel zum SSV Jahn geklappt hat. In der ersten Trainingswoche habe ich vielversprechende Einblicke in die Mannschaft und in den Verein gewinnen können und bin nun voller Tatendrang. Es ist eine tolle Chance für mich, diese will ich nutzen. Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich einleben und mich einbringen.“