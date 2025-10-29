Leo liefert

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Ein echtes Kreisliga-Spektakel erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen SV Germania Kassel und dem Tabellennachbarn AFC Kassel II. „Es war ein sehr unterhaltsames Spiel mit vielen Auf und Abs – typisch Kreisliga“, fasste Leandro „Leo“ Spangenberg die Partie zusammen. Am Ende stand ein verdienter Sieg für Germania, der den Kasselern Luft im Tabellenmittelfeld verschaffte.
Der 27-jährige Angreifer war dabei der überragende Mann des Spiels: Drei Tore und ebenso viele Vorlagen steuerte er zum Erfolg bei. „Ich habe momentan einfach großen Spaß am Fußball. Wenn die Mannschaft gut funktioniert und man sich fit fühlt, kommen die Scorerpunkte fast von selbst“, so Spangenberg, der als echter Stimmungsmacher im Team gilt.
Mit Blick auf die Saison will der Offensivmann den Ball aber flach halten: „Wir wollen unsere Leistungen bestätigen und dann in der Rückrunde sehen, was möglich ist – im Fußball ist schließlich nichts unmöglich.“ Langfristig träumt er davon, mit Germania in die Kreisliga A aufzusteigen. Persönlich hat Spangenberg ebenfalls noch Ziele: „Ich spiele gerade meine erste volle Saison seit Jahren. Wenn ich verletzungsfrei bleibe, will ich definitiv nochmal weiter oben angreifen.“