Leo liefert

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

Ein echtes Kreisliga-Spektakel erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen SV Germania Kassel und dem Tabellennachbarn AFC Kassel II. „Es war ein sehr unterhaltsames Spiel mit vielen Auf und Abs – typisch Kreisliga“, fasste Leandro „Leo“ Spangenberg die Partie zusammen. Am Ende stand ein verdienter Sieg für Germania, der den Kasselern Luft im Tabellenmittelfeld verschaffte.