Leo Kölker rettet einen Punkt beim Sonntags-Krimi

Um der gesamten Truppe die Chance zu geben, die 1. Herren beim Aufstiegsspiel in Darme zu unterstützen, wurde die Partie gegen den VfL Rütenbrock II spontan auf 12:30 Uhr vorverlegt.

Trotz der frühen Stunde legte der SV Dalum furios los und erarbeitete sich früh zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten, die jedoch zunächst ungenutzt blieben. Mitte der ersten Halbzeit war es schließlich Kolja Kasan, der den Bann brach und den SVD mit einem satten Schuss aus rund 18 Metern verdient in Führung brachte. Die Schwarz-Gelben blieben zwar spielbestimmend, verpassten es jedoch sträflich, die Führung noch vor dem Seitenwechsel auszubauen.

Nach der Pause zeigte sich ein völlig anderes Bild. Der SV Dalum kam schlecht aus der Kabine und agierte viel zu passiv, was die Gäste postwendend bestraften. Erst fiel der Ausgleich zum 1:1, ehe Rütenbrock die Partie mit einem unhaltbaren Distanzschuss komplett zum 1:2 drehte. Aufgrund der mangelnden Aktivität der Dalumer Jungs in dieser Phase war der Rückstand zu diesem Zeitpunkt leider verdient. Es scheint sich einmal mehr zu bestätigen, dass dem SV Dalum II die Sonntagsspiele einfach nicht liegen.