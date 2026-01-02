Leo Kamke verlässt GW Mühlen Richtung Bezirksliga

GW Mühlen verabschiedet den dritten Spieler in dieser Wintertransferperiode. Das gab der Verein am heutigen Freitagabend via Instagram bekannt. Nach Justus Stärk und auch Franz Georg Grosse Kloenne ist Leo Kamke der Nächste Abgang.

Leo Kamke wird ab sofort nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen. Der 24-Jährige spielte in der A-Jugend noch für den SV Meppen, ehe es ihn zu BW Lohne zog, wo er in der A-Junioren-Niedersachsenliga in zehn Spielen zwölf Tore erzielte und elf Tore vorbereitete. Seine ersten Schritte im Seniorenfussball ging Kamke dann beim SFN Vechta. Beim damaligen Bezirksligisten stand Kamke insgesamt 40 Mal auf dem Feld, erzielte elf Treffer und bereitete 14 weitere vor. Statistiken, womit sich der Linksfuß für Höheres empfahl und dann zu GW Mühlen zog. Seit der Saison 23/24 stand er für den Landesligisten auf dem Platz und absolviert 32 Partien, wobei ihm ein Tor gelang. 23 Mal kam Kamke von der Bank.

In der laufenden Saison kam nur ein Kurzeinsatz gegen Voxtrup beim 4:2-Auswärtssieg hinzu sowie zwei Partien für die Reserve in der Kreisliga, wobei Kamke einen Treffer erzielte. Nun sollen weitere Minuten kommen, die er sich eine Liga tiefer holen will. Somit verlässt Kamke den Tabellenführer der Landesliga und wechselt zum Tabellenfünfzehnten der Bezirksliga Weser-Ems vier. Dort hat Amasya Spor Lohne aktuell 14 Punkte nach 18 Spielen auf dem Konto und belegt einen Abstiegsplatz. Kamke soll dabei helfen, die harmlose Offensive (17 Treffer) aufzubessern. Die erste Chance dazu hat der 24-Jährige dann am 01.03, wenn sein neuer Verein zum SV Petersdorf reist. Ein Sechs-Punkte-Spiel, denn der SVP hat nur drei Punkte Vorsprung auf Amasya Spor Lohne.