 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Leo Heye rettet Inter - Hilalspor wuppt Kreuzberg-Derby

Landesliga-Staffel 1: Der 24.Spieltag in der Nachschau

von far · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Inter Stürmer Leo Heye (in blau) trifft und trifft und trifft
Inter Stürmer Leo Heye (in blau) trifft und trifft und trifft – Foto: Christoph Lehner

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Landesliga Berlin - 1
Johannisthal
Hilalspor
Berliner SC II
Empor Berlin II

Der 24. Spieltag der Landesliga-Staffel 1 bringt klare Signale im Auf- und Abstiegskampf. Spitzenreiter FC Internationale Berlin baut seine Führung aus und bleibt auf direktem Kurs in die Berlin-Liga, während Verfolger SF Johannisthal mit einem Kantersieg im Rennen um den Relegationsplatz bleibt. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage weiter, auch wenn Empor II wichtige Punkte holt und Lücken schließt.

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Fr., 24.04.2026, 19:30 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen II
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC II
0
3
Abpfiff

Berliner SC II gewinnt klar mit 3:0 bei BFC Preussen II. Lange bleibt die Partie offen, ehe Jafari die Gäste in Führung bringt. In der Schlussphase erhöhen Einspannier und Niedenhoff. Berliner SC II verbessert sich, Preussen II rutscht weiter in den unteren Bereich.

Sa., 25.04.2026, 14:15 Uhr
Pfeffersport
PfeffersportPfeffersport
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter
0
1
Abpfiff

FC Internationale Berlin setzt sich knapp mit 1:0 bei Pfeffersport durch und verteidigt die Tabellenführung. Heye sorgt früh für die Führung, die der Spitzenreiter souverän über die Zeit bringt. Internationale baut den Vorsprung aus und bleibt klar auf Aufstiegskurs.

Sa., 25.04.2026, 14:30 Uhr
SV Empor Berlin
SV Empor BerlinEmpor Berlin II
SV BW Berolina Mitte 49
SV BW Berolina Mitte 49Berolina
2
1
Abpfiff

SV Empor Berlin II holt einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Berolina Mitte. Nach torloser erster Hälfte bringt Bochnia die Gastgeber in Führung, Chiocciarelli gleicht kurz darauf aus. In der Schlussphase sorgt Stutzke für den Siegtreffer. Empor verschafft sich Luft im Abstiegskampf, während Berolina weiter Schlusslicht bleibt.

Gestern, 12:30 Uhr
1. FC Schöneberg 1913
1. FC Schöneberg 1913Schöneberg
Berliner SV 92
Berliner SV 92BSV 1892
1
4
Abpfiff

BSV 1892 festigt Rang drei mit einem 4:1-Auswärtssieg bei 1. FC Schöneberg. Zauner bringt die Gäste früh in Führung und erhöht später ein zweites Mal. Zwischenzeitlich trifft Stephan, ehe Smolarkiewicz noch vor der Pause nachlegt. Uzun gelingt im zweiten Abschnitt der Ehrentreffer für Schöneberg.

Gestern, 13:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03Charl.-Wilm.
DJK Schwarz Weiß Neukölln
DJK Schwarz Weiß NeuköllnSW Neukölln
4
1
Abpfiff

SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 gewinnt deutlich mit 4:1 gegen DJK SW Neukölln. Mayel bringt die Gastgeber in Führung, Idrissi erhöht im zweiten Abschnitt. Semeniuk baut den Vorsprung weiter aus, ehe Köprülügil verkürzt. In der Nachspielzeit stellt Häger den Endstand her. Charlottenburg verbessert sich, Neukölln bleibt tief im Keller.

Gestern, 13:30 Uhr
SC Berliner Amateure
SC Berliner AmateureBerliner Am.
Berlin Hilalspor
Berlin HilalsporHilalspor
0
2
Abpfiff

Berlin Hilalspor behauptet Platz vier mit einem 2:0-Erfolg bei SC Berliner Amateure. Neziroglu bringt die Gäste früh in Führung, ehe Balci in der Schlussphase alles klarmacht. Hilalspor bleibt damit in Schlagdistanz zur Spitze.

– Foto: Frank Arlinghaus

Gestern, 14:00 Uhr
SC Borsigwalde 1910 Berlin
SC Borsigwalde 1910 BerlinSC Borsigw.
Sportfreunde Johannisthal
Sportfreunde JohannisthalJohannisthal
1
6
Abpfiff

SF Johannisthal bleibt Zweiter und gewinnt deutlich mit 6:1 bei SC Borsigwalde. Warncke bringt die Gäste in Führung, bevor Ferl nachlegt. Nach der Pause trifft Olff doppelt, ehe Ferl erneut zuschlägt. Teuber gelingt zwischenzeitlich der Ehrentreffer, doch Johannisthal dominiert klar und bleibt im Rennen um Platz zwei.

Gestern, 11:30 Uhr
Friedenauer TSC
Friedenauer TSCFriedenau
BSV Hürtürkel
BSV HürtürkelHürtürkel
2
2
Abpfiff

Friedenauer TSC und BSV Hürtürkel trennen sich 2:2. Vowinckel sorgt früh für die Führung, Krüger legt noch vor der Pause nach. Nach dem Seitenwechsel kommt Hürtürkel durch Yilmaz zurück, bevor Kurnaz den Ausgleich erzielt. Beide Teams bleiben im Mittelfeld.

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