Leo Eberle verlässt Bayreuth & probiert`s nochmal beim 1. FC Nürnberg

Die SpVgg Bayreuth sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. Bekanntlich muss der Verein bis zum 31. Mai eine finanzielle Lücke von 500.000 Euro schließen. Ob das gelingt, ist noch unklar. Und die Ungewissheit hemmt natürlich auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit 2025/26. Nicht mehr dabei sein wird auf alle Fälle dann Leo Eberle . Der 19-Jährige verlässt die "Oldschdod" nach einem Jahr wieder und schließt sich erneut dem 1. FC Nürnberg an. Beim "Club" soll der 1,90 Meter große Hüne zunächst in der U23 in der Regionalliga Bayern auflaufen.

Am Valznerweiher ist Leo Eberle kein Unbekannter. Schon 2020 schloss er sich dem 1. FCN an und lief in der U16 und U17 des fränkischen Traditionsklubs auf. Im Sommer 2022 kehrte er dem "Club" den Rücken und heuerte beim VfB Eichstätt an. Bei den Nordoberbayern aus der Domstadt lief er zusammen mit seinem älteren Bruder Fabian Eberle auf. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga schwang sich Leo Eberle damals noch als 18-Jähriger schnell zum Stammspieler beim VfB in der Bayernliga Nord auf. Nach einer starken Saison folgte er den Lockrufen der SpVgg Bayreuth und wechselte in die Wagnerstadt. Nach einer Spielzeit in Oberfranken hat er sich nun entschieden, es noch einmal in Nürnberg probieren zu wollen.

Club-Nachwuchsleiter Michael Wiesinger lässt in einer Pressemitteilung zum Transfer wissen: "Wir freuen uns sehr darüber, dass Leo zurück am Valznerweiher ist. Einerseits kennt er bereits unser Nachwuchsleistungszentrum sehr gut, andererseits konnte er über seine vorherigen Stationen auch schon im Herrenfußball Fuß fassen. Wir sind uns sicher, dass Leo hier seine nächsten Entwicklungsschritte gehen kann und sich weiter entwickeln wird."



Im Laufe der Saison hat sich Leo Eberle zum Stammspieler bei der SpVgg Bayreuth entwickelt und hat bislang 26 Einsätze für die Altstadt absolviert.