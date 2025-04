Lenz‘ Bekenntnisse: Maues Geständnis, Schuldzuweisungen

Die auf der Mitgliederversammlung in Auszügen von Limberg vorgetragene Stellungnahme von Lenz, die jetzt auf der Homepage im vollen Wortlaut veröffentlicht wurde, gleicht einem mauen Schuldeingeständnis, dem es an Schuldzuweisungen nicht mangelt.

Lenz‘ seitenlange Ausführungen, in denen er eine geschickte Mischung aus Geständnis und Reinwaschung wählt, lassen sich auf folgenden Nenner bringen: Amateure guten Willens sind mit dem Versuch gescheitert, einen professionellen Fußballverein zu führen. Lenz inszeniert sich dabei meist als überfordertes Opfer, das seine Aufgaben im Vorstand erfolgreich bewältigt hat, bis ihm das Ressort Finanzen zusätzlich aufgebürdet wurde. Und wenn er zur Vorsicht gemahnt, sich quer gestellt oder seinen Rücktritt als Finanzchef angeboten hat, wurde er von seinen Vorstandskollegen Damien Raths und Andreas Scholten einfach über- oder umgestimmt. Nicht zu vergessen, dass ein früherer Steuerberater seine Aufgabe nicht bewältigt und zum Desaster beigetragen habe.

Konkret listet Christoph Lenz vieles chronologisch auf, ohne wesentlich Neues zu bieten: Dass die notwendigen Zahlungen an das Finanzamt und Berufsgenossenschaft nicht erfolgten und Spielerverträge stümperhaft abgeschlossen wurden, war schon vor Lenz‘ Bekenntnis bekannt. Auch dass der Vorstand nach der erfolgreich abgeschlossenen Insolvenz vom ersten Tag an wieder mehr Geld ausgegeben als eingenommen und Schulden angehäuft hat. Dass der smarte Herr Raths die Geschäfte hemdsärmelig führte und Andreas Scholten neben der Spieltagsorganisation auch an sich dachte, deutet Lenz ebenfalls an – um dann allerdings schnell auf die zunächst einmal geltende Unschuldsvermutug zu verweisen.