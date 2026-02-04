Lenox und Lennard landen im Südharz

Zwei für die Offensive: Lennard Emmermann (links) & Lenox Schleusing (rechts). – Foto: Wacker 90 Nordhausen

Mit Lenox Schleusing kehrt ein echtes Eigengewächs zurück. Der 19-Jährige feiert mit dem Jahreswechsel seinen Geburtstag und kommt vom Halleschen FC nach Nordhausen. Schleusing hatte bereits bis zum C-Junior-Alter bei Wacker gekickt, spielte anschließend zwei Jahre in Halle und sammelte bei Darmstadt 98 unter anderem Erfahrung in der DFB-Nachwuchsliga. „Er ist ein Nordhäuser Junge, technisch stark, schnell und ein talentierter Linksfuß“, lobt Wilke den Youngster. Mit der Rückkehr nach Nordhausen schließt sich nun wieder ein Kreis für den Offensivspieler.

Der vierte Neuzugang Lennard Emmermann kommt aus Gifhorn und ist in Thüringen bislang noch ein unbeschriebenes Blatt. In der Kreisliga A Gifhorn machte der 27-Jährige zuletzt jedoch Furore: 21 Treffer in 11 Spielen für den FC Ohretal sprechen für sich. „Er ist ein klassischer, bulliger Mittelstürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Seine Abschlussstärke wird uns definitiv guttun“, zeigt sich Wilke überzeugt. Für die Fans gibt es zudem ein spektakuläres Extra: Emmermann feiert seine Tore mit Saltos à la Miroslav Klose.