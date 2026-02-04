Lenox und Lennard landen im Südharz

Zwei Offensivkräfte sollen die Mannschaft von Stefan Wilke in der Rückrunde stabilisieren und dabei helfen, den Blick auf sichere Tabellenregionen zu richten.
Mit Lenox Schleusing kehrt ein echtes Eigengewächs zurück. Der 19-Jährige feiert mit dem Jahreswechsel seinen Geburtstag und kommt vom Halleschen FC nach Nordhausen. Schleusing hatte bereits bis zum C-Junior-Alter bei Wacker gekickt, spielte anschließend zwei Jahre in Halle und sammelte bei Darmstadt 98 unter anderem Erfahrung in der DFB-Nachwuchsliga. „Er ist ein Nordhäuser Junge, technisch stark, schnell und ein talentierter Linksfuß“, lobt Wilke den Youngster. Mit der Rückkehr nach Nordhausen schließt sich nun wieder ein Kreis für den Offensivspieler.
Der vierte Neuzugang Lennard Emmermann kommt aus Gifhorn und ist in Thüringen bislang noch ein unbeschriebenes Blatt. In der Kreisliga A Gifhorn machte der 27-Jährige zuletzt jedoch Furore: 21 Treffer in 11 Spielen für den FC Ohretal sprechen für sich. „Er ist ein klassischer, bulliger Mittelstürmer, der genau weiß, wo das Tor steht. Seine Abschlussstärke wird uns definitiv guttun“, zeigt sich Wilke überzeugt. Für die Fans gibt es zudem ein spektakuläres Extra: Emmermann feiert seine Tore mit Saltos à la Miroslav Klose.
Bereits Anfang Januar hatte Wacker mit Stergios Dodontsakis für die Abwehr und dem jungen finnischen Torwart Jaako Johannes Laakamäki zwei weitere Neuzugänge präsentiert (FuPa Thüringen berichtete). „Im Test gegen Göttingen haben wir vor allem in der ersten Halbzeit gesehen, welche Stabilität beide geben“, berichtet Wilke. Zwar ging das Spiel gegen den 1. SC Göttingen (Landesliga Braunschweig) am Ende mit 0:5 verloren, doch der Trainer bleibt zuversichtlich: „Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Kader Schritt für Schritt in sichere Tabellenregionen klettern werden. Unser sportlicher Leiter Philipp Seeland und das gesamte Team haben im Winter tolle Arbeit geleistet.“