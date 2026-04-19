Lennox Viedts macht den Unterschied

Der SV Burweg musste sich nach zuletzt guten Ergebnissen dem neuen Tabellenführer, SV Agathenburg/Dollern, mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste präsentierten sich trotz vieler Ausfälle in der Defensive stark.
Da sich Coach Franz Olenberger in den wohlverdienten Urlaub zurückzog, gab Co-Trainer Fabian Wagner sein Trainerdebüt beim SV Burweg. Beide Mannschaften hatten erneut mit großer Personalnot zu kämpfen. Während bei den Gastgebern mit Rune Schilling, Jannes Koppelmann und Mats Wulff-Schilling wichtige Stammkräfte nicht dabei waren, fehlte den Gästen die komplette Abwehrreihe mit Markus Reiche, Marcel Neuber, Justin Hüttry und Lennard Brettschneider. "Wir spielten auf Augenhöhe mit. Ärgerlich war das 0:1 kurz vor dem Wechsel, als der Linienrichter anzeigte, der Ball wäre hinter der Linie gewesen. Insgesamt war Agathenburg/Dollern einen kleinen Tick besser", so Fabian Wagner. Lennox Viedts hatte geschossen und Keeper Marco Klofta war die Kugel durch die Finger gerutscht.
Favorit legt nach
Im Anschluss an eine Ecke landete der Ball nach knapp 60 Minuten erneut bei Lennox Viedts, der keine Mühe hatte, das 0:2 zu erzielen. Freitagabend vor 150 Zuschauern in Burweg, da kochen dann manchmal die Emotionen hoch. "Der 15-jährige Schiedsrichter machte seine Sache aber richtig gut", so Wagner. In der 83. Minute fiel durch Elias Pejas die Entscheidung zum 0:3, auch hier war Lennox Viedts beteiligt. Im direkten Gegenzug gelang den Hausherren nach Vorarbeit von Louis von Ahnen durch Damian Noel Petereit der Ehrentreffer. Die Gäste waren zufrieden, wussten zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht, dass sie an diesem Wochenende die Tabellenführung übernehmen sollten. Da war dann anscheinend so viel Euphorie, dass beide Trainer sich telefonisch zu Wort melden wollten. "Das war mit unserer neu zusammengestellten Defensive eine richtig gute Leistung", sagten sowohl Adolf Ebeling, als auch Carsten Junge.
Schiedsrichter: Jonas Lühmann - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Lennox Viedts (45.+3), 0:2 Lennox Viedts (57.), 0:3 Elias Pejas (83.), 1:3 Damian Noel Petereit (83.)