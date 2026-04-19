Lennox Viedts macht den Unterschied 1. Kreisklasse: Agathenburg/Dollern gewinnt 3:1 in Burweg und übernimmt Tabellenführung von Michael Brunsch · Heute, 17:15 Uhr · 0 Leser

Lennox Viedts traf zweimal und bereitete einen weiteren Treffer vor. – Foto: Michael Brunsch

Der SV Burweg musste sich nach zuletzt guten Ergebnissen dem neuen Tabellenführer, SV Agathenburg/Dollern, mit 1:3 geschlagen geben. Die Gäste präsentierten sich trotz vieler Ausfälle in der Defensive stark.

Da sich Coach Franz Olenberger in den wohlverdienten Urlaub zurückzog, gab Co-Trainer Fabian Wagner sein Trainerdebüt beim SV Burweg. Beide Mannschaften hatten erneut mit großer Personalnot zu kämpfen. Während bei den Gastgebern mit Rune Schilling, Jannes Koppelmann und Mats Wulff-Schilling wichtige Stammkräfte nicht dabei waren, fehlte den Gästen die komplette Abwehrreihe mit Markus Reiche, Marcel Neuber, Justin Hüttry und Lennard Brettschneider. "Wir spielten auf Augenhöhe mit. Ärgerlich war das 0:1 kurz vor dem Wechsel, als der Linienrichter anzeigte, der Ball wäre hinter der Linie gewesen. Insgesamt war Agathenburg/Dollern einen kleinen Tick besser", so Fabian Wagner. Lennox Viedts hatte geschossen und Keeper Marco Klofta war die Kugel durch die Finger gerutscht. Favorit legt nach