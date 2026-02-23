Lennestadt schockt Schmallenberg – bitteres Wiedersehen für Hines

Der FC Lennestadt feierte einen Last-Minute-Sieg. – Foto: K. Lapp @bolzplatzfotografie

Der Pflichtspielauftakt ins Jahr 2026 startete bereit am Samstagnachmittag mit einer besonderen Begegnung: Kevin Hines traf mit dem SC Neheim auf seine "alte Liebe" BSV Menden, für den er bis Sommer 2025 über sieben Jahre an der Seitenlinie gestanden hat. Doch an dieses Wiedersehen wird sich Hines sicherlich nicht mehr so schnell erinnern wollen, denn Neheim musste mit einer 1:3-Niederlage einen herben Dämpfer im Kampf um den Westfalenliga-Aufstieg hinnehmen.

Besonders dürfte diese Niederlage im Binnerfeld schmerzen, da am Sonntag die Konkurrenz aus der Top-5 allesamt dreifach punkten konnte. Spitzenreiter Germania Salchendorf hatte gegen den USC Altenautal nur kurz seine Probleme und siegte 3:1, wie auch der SV Hohenlimburg bei der SpVg Olpe und Borussia Dröschede gegen den TSV Weißtal. Erster Salchendorf-Verfolger bleibt weiterhin der SuS Bad Westernkotten, der die frühe Führung von RW Erlinghausen gut wegsteckte und am Ende souverän mit 4:1 gewann.

Im ebenfalls umkämpften Tabellenkeller konnten bis auf Schlusslicht Altenautal ebenfalls gepunktet werden. Der große Gewinner des Spieltags ist dort der FC Lennestadt, der beim Pflichtspieldebüt des neu installierten Trainerduos Alexander Mester und Fabian Schmidt den SV Schmallenberg/Fredeburg mit 3:2 niederringen konnte. Zweimal ging der FCL in Führung, zweimal glich die Elf vom Wormbacher Berg aus, doch das letzte Wort hatte der eingewechselte Silas Duwe. Nach einem geblockten Abschlag von Schmallenbergs Torwart Eric Frewel schob der 19-Jährige in der 95. Minute zum umjubelten Siegtreffer ins verwaiste Tor. "Das fühlt sich verdammt gut an. Vor allem auch deshalb, weil ich eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, noch zum Einsatz zu kommen", sagte Duwe nach Abpfiff der "Westfalenpost".