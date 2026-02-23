Lennestadt schockt Schmallenberg – bitteres Wiedersehen für Hines

Der Pflichtspielauftakt ins Jahr 2026 startete bereit am Samstagnachmittag mit einer besonderen Begegnung: Kevin Hines traf mit dem SC Neheim auf seine "alte Liebe" BSV Menden, für den er bis Sommer 2025 über sieben Jahre an der Seitenlinie gestanden hat. Doch an dieses Wiedersehen wird sich Hines sicherlich nicht mehr so schnell erinnern wollen, denn Neheim musste mit einer 1:3-Niederlage einen herben Dämpfer im Kampf um den Westfalenliga-Aufstieg hinnehmen.
Besonders dürfte diese Niederlage im Binnerfeld schmerzen, da am Sonntag die Konkurrenz aus der Top-5 allesamt dreifach punkten konnte. Spitzenreiter Germania Salchendorf hatte gegen den USC Altenautal nur kurz seine Probleme und siegte 3:1, wie auch der SV Hohenlimburg bei der SpVg Olpe und Borussia Dröschede gegen den TSV Weißtal. Erster Salchendorf-Verfolger bleibt weiterhin der SuS Bad Westernkotten, der die frühe Führung von RW Erlinghausen gut wegsteckte und am Ende souverän mit 4:1 gewann.
Im ebenfalls umkämpften Tabellenkeller konnten bis auf Schlusslicht Altenautal ebenfalls gepunktet werden. Der große Gewinner des Spieltags ist dort der FC Lennestadt, der beim Pflichtspieldebüt des neu installierten Trainerduos Alexander Mester und Fabian Schmidt den SV Schmallenberg/Fredeburg mit 3:2 niederringen konnte. Zweimal ging der FCL in Führung, zweimal glich die Elf vom Wormbacher Berg aus, doch das letzte Wort hatte der eingewechselte Silas Duwe. Nach einem geblockten Abschlag von Schmallenbergs Torwart Eric Frewel schob der 19-Jährige in der 95. Minute zum umjubelten Siegtreffer ins verwaiste Tor. "Das fühlt sich verdammt gut an. Vor allem auch deshalb, weil ich eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet hatte, noch zum Einsatz zu kommen", sagte Duwe nach Abpfiff der "Westfalenpost".
Lennestadt konnte die Abstiegsränge bis aufs erste verlassen, während der TuS Sundern und SV 04 Attendorn mit einem Zähler leben musste. Sundern konnte sich wieder auf den im Winter von Oberligist SG Finnentrop/Bamenohl zurückgekehrten Stürmer Robin Bönner verlassen, der dem TuS im Derby gegen den SuS Langscheid/Enkhausen mit seinem Treffer in der 85. Minute zum 1:1 immerhin einen Zähler rettete. Beide Teams hatten in den Schlussminuten noch die große Chance auf den Lucky Punch, doch am Ende sollte es bei einer Punkteteilung bleiben.
Der SV 04 Attendorn musste kurz vor Schluss eine bittere Pille hinnehmen als Schlussmann Felix Pospischil vor Anbruch der Nachspielzeit ein Eigentor unterlaufen war. So verspielten die Attendorner beim SC Drolshagen eine 2:0-Führung und traten die Heimreise nur mit einem anstatt drei Zählern an.
18. Spieltag
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Drolshagen - FC Lennestadt
So., 01.03.26 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - Germania Salchendorf
So., 01.03.26 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SpVg. 19 Olpe
So., 01.03.26 15:00 Uhr TSV Weißtal - TuS Sundern
So., 01.03.26 15:00 Uhr SuS Bad Westernkotten - Borussia Dröschede
So., 01.03.26 15:00 Uhr BSV Menden - SV Schmallenberg/Fredeburg
So., 01.03.26 15:00 Uhr USC Altenautal - SC Neheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr SV 04 Attendorn - RW Erlinghausen
RW Erlinghausen – SuS Bad Westernkotten 1:4
RW Erlinghausen: Silas Nüsken, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Rahman Cakmakci, Fynn Meyer, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Sven Nartikoev, Bilal Akgüvercin (69. Kevin Kraemer), Pascal Raulf, Karl Aßhauer - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser, Merlin Philip Sonntag (90. Erik Göppert), Jan Penner, Louis Sprick, Davin Hense (84. Michael Köller), Henning Klebolte (74. Leon Berendes), Philipp Köster (87. Cedric Mast), Lennart Belda (72. Lukas Braun), Marvin Schumacher - Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
Schiedsrichter: Justus Rehermann - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Fatjon Ademaj (7.), 1:1 Philipp Köster (28.), 1:2 Davin Hense (52.), 1:3 Lennart Belda (55.), 1:4 Marvin Schumacher (68.)
Borussia Dröschede – TSV Weißtal 3:1
Borussia Dröschede: Kay Simon Owczarek, Lennard Merz, Bruno Falcone (93. Talha Özkan), Bircan Calik, Pascal Urumis, Nikolas Friedberg (81. Emre Atuk), David Antunes Gouveia Fernandes (72. Tim Finkhaus), Joao Filipe da Silva Macedo, Dency Ebagua, Dominik Urumis (68. Nicolas Külpmann), Szymon Jaroslaw Utrata (62. Nico Haiduk) - Trainer: Ercan Linke
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Richard Moh, Ben Lennox Peter (60. Jasin Abdellaoui), Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld, Luca Botzon, Louis Zmitko, Felix Schwunk (78. Martin Harazim), Lukas Plaum (67. Elias Werner), Jordie-Maximilian Koch (67. Aimen Aslan), Felix Kloos (75. Mats von der Linde) - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
Schiedsrichter: Jan Maßmann (Bochum) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Szymon Jaroslaw Utrata (20.), 2:0 Joao Filipe da Silva Macedo (38. Foulelfmeter), 2:1 Felix Kloos (43.), 3:1 Emre Atuk (83.)
TuS Sundern – SuS Langscheid/Enkhausen 1:1
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Kai Julian Mizel (61. Max Tillmann), Niels Klüter (61. Louis Orlando), Ilkay Ibrahim Nagis (81. Laurenz Maria Perschke), Maximilian Mertin, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (46. Robin Bönner), Arne Siewers, Kerim Sam Kahraman (89. Moritz Papendick), Fynn Hoheiser - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli, Riad Xhaka, Bartek Maik Dybiec, Davin-Jay Emde, Pasquale Curcio (63. Patrick Nettesheim), Orcun Akpinar (63. Georgios Kiriakidis) (70. Jan Apolinarski), Marcelo Costa Rebelo (90. Osman Albayrak), Max Schamoni, Lukas Kessler (76. Henry Heinemann), Valdrin Kelmendi - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
Schiedsrichter: Yannick Bloch - Zuschauer: 212
Tore: 0:1 Kai Julian Mizel (20. Eigentor), 1:1 Robin Bönner (85.)
Gelb-Rot: Max Schamoni (72./SuS Langscheid/Enkhausen/)
SpVg. 19 Olpe – SV Hohenlimburg 1:3
SpVg. 19 Olpe: Senol-Enver Kablan, Steffen Freitag, Kerim Yilmaz (67. Pascal Gingter), Kevin Becker, Nicolas Buchen, Kadir Inal (81. Bastian Klein), Fuad Mulic, Linus Witzel (67. Ömer Yilmaz), Johannes Ledig, Hasan Yildiz (88. Ali Bugrahan Fidan), Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
SV Hohenlimburg: Tim Fuchs, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner, Olando Shrouder (76. Kubilay Capaci), Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Joel Schikora (72. Danilo Labarile), Emanuel-Lusankueno Dialundama (46. Anri Jaiani), Berkant Canbulut (86. Finn Ehrlich), Joshua Perea Torres (92. Amel Balje) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Niklas Kastner (Arnsberg) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Berkant Canbulut (2.), 1:1 Jannik Buchen (6.), 1:2 Olando Shrouder (30.), 1:3 Joshua Perea Torres (76. Foulelfmeter)
Germania Salchendorf – USC Altenautal 3:1
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Thomas Klöckner (80. Tim Langenbach), Oliver Sanchez Tenorio (87. Enrico Nuo), Jan Vitt, Eliezer Ngyombo (78. Moritz Klass), Fynn Werthenbach, Gezim Berisha, Tim Luca Zimpel, Noel Ben Arfaoui (52. Leon Palaj) (66. Mourice Grohs) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
USC Altenautal: Max Schlenger, Niklas Kahmen (78. Simon Schmidts), Lennart Nicolas Schmidt, Andre Mader, Hasan Kololli, Marlon Petrillo (85. Patrick Wöhning), Tim Atorf, Dario Zimmer, Ben Münstermann (46. Kevin Bielefeld), Lukas Salmen, Paboy Fanneh (71. Jan Patrik Giefer) - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Eliezer Ngyombo (34.), 2:0 Oliver Sanchez Tenorio (40.), 2:1 Dario Zimmer (49.), 3:1 Thomas Klöckner (57. Foulelfmeter)
SC Neheim – BSV Menden 1:3
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Julian Trudewind (84. Jannis Ritter), Joussef Anhari (77. Merlin Zweimann), Samet Coskun, Felix Fleck (70. Janik Hülsmann), Julian Kellermann (67. Jonas Janetzki), Noah Tolle, Niklas Große-Benne (45. Evan Suchy), Yatma Wade, Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, Andriy Mostovyi, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns, Jan-Henrik Schaffer, Jan Hendrik Kießler (91. Nick Hogrebe), Tim Alexander Kießler, Marc Andre Roszak (84. Sizan Sadi Haji), Paul-Johan Schmöle (84. Luis Küster), Fabio Huckschlag (45. Marcel Hoffmann) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Damian Kliegel - Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Andriy Mostovyi (40.), 1:1 Anas Boukidar (57.), 1:2 Nico Hallmanns (66.), 1:3 Marcel Hoffmann (90.+2)
FC Lennestadt – SV Schmallenberg/Fredeburg 3:2
FC Lennestadt: Niklas Droste, Till Quast, Yunus Emre Kocabas (78. Marius Habel), Peter Vente (89. Laurits Strotmann), Moritz Mecklenbrauck, Moritz Färber (88. Silas Duwe), Louis Häner, Lennart Mester, Anes Spago, Maxim Gorohov, Alim Bilim Belge (67. Luke Droste) - Trainer: Alexander Mester - Trainer: Fabian Schmidt
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Mathis Lüttecke, Fabio Gorges (77. Josemar Manuel), Dario Petrovic, Andreas Schütte (59. Moritz Hömberg), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Mirko Piechaczek (86. Kevin Kloske), Alessio Schmidt (46. Visar Rama), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (59. Paul Rickert) - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski
Schiedsrichter: Giuseppe Mele - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Alim Bilim Belge (15.), 1:1 Dario Petrovic (35.), 2:1 Moritz Färber (43.), 2:2 Moritz Hömberg (77.), 3:2 Silas Duwe (90.+5)
SC Drolshagen – SV 04 Attendorn 2:2
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Ben Alexander Krämer (66. Kaan-Hasan Yilmaz), Kaan-Hasan Yilmaz, Jan Klingenspohr, Oliver Weuste (88. Ioannis Karasaridis), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Tunahan Gökce (46. Yasin Aktas), Raul Bauer (46. David Jung), Pascal Neumann, Eike Pfeiffer - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Sead Balic, Amer Selimanjin, Jannik Lenninger, Marvin Annen (70. Phil Langer), Nick Heimes, Alen Kandic, Jerome König, Yunus Can Karanfil (63. Levin Arens), Lejf Kaden - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
Schiedsrichter: Maurice Backwinkler - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jannik Lenninger (30. Foulelfmeter), 0:2 Marvin Annen (52.), 1:2 Oliver Weuste (63.), 2:2 Felix Pospischil (90. Eigentor)