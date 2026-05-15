Lenne empfängt Schliekum – Almstedt fordert Spitzenreiter Neuhof Der Spieltag in der Bezirksliga Hannover 4 in der Übersicht von FD · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 28. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 bietet sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Begegnungen. Während Spitzenreiter Blau-Weiß Neuhof beim formstarken MTV Almstedt gefordert ist, möchte Verfolger TSV Giesen seine Position gegen Türk Gücü Hildesheim behaupten. Auch im unteren Tabellenbereich stehen wichtige Duelle an.

Morgen, 15:30 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne TuSpo Schliekum Schliekum 15:30 PUSH

Für Schlusslicht Lenne wird die Aufgabe gegen Schliekum zur nächsten Bewährungsprobe. Trotz der jüngsten Niederlagen zeigte sich die Mannschaft zuletzt kämpferisch, kassierte gegen Giesen jedoch erneut eine deutliche Pleite. Schliekum reist dagegen mit Rückenwind an. Der knappe Erfolg gegen Ambergau hielt die Mannschaft im erweiterten Rennen um die oberen Plätze. Gegen defensiv anfällige Gastgeber geht Schliekum als Favorit in die Partie.

Almstedt präsentiert sich seit Wochen wechselhaft, konnte zuletzt aber wichtige Punkte sammeln und sich im gesicherten Mittelfeld etablieren. Mit Neuhof kommt nun der Tabellenführer, der zuletzt mit dem klaren 4:0 gegen Himmelsthür seine Offensivstärke erneut unterstrich. Für Neuhof zählt im Titelrennen weiterhin jeder Punkt, während Almstedt versuchen wird, dem Spitzenreiter mit seiner robusten Spielweise Probleme zu bereiten.

Pyrmont musste sich unter der Woche im Nachholspiel mit einem Remis begnügen und verlor dadurch weiter Boden auf die Spitze. Gegen Ambergau soll nun die direkte Antwort folgen. Die Gäste reisen allerdings mit einer stabilen Serie und zuletzt wichtigen Erfolgen gegen Schliekum und Borsum an. Beide Teams gehören zu den offensivstärkeren Mannschaften der Liga, weshalb ein intensives und temporeiches Spiel erwartet wird.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe 15:00 PUSH

Borsum holte gegen Pyrmont spät noch einen Punkt und will nun gegen Lamspringe nachlegen. Die Gäste sorgten zuletzt mit dem spektakulären Last-Minute-Erfolg in Afferde für Aufsehen und sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf. Während Borsum vor allem zuhause regelmäßig gefährlich auftritt, hofft Lamspringe auf weiteren Rückenwind durch die jüngsten Ergebnisse.

Himmelsthür wartet nach der deutlichen Niederlage in Neuhof auf die nächste Chance, sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen. Hasede musste zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen und verlor dadurch den Anschluss an die Spitzengruppe. Für beide Mannschaften geht es darum, die zuletzt schwankenden Leistungen zu stabilisieren.

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00 PUSH

Der TSV Giesen befindet sich weiterhin mitten im Aufstiegsrennen und überzeugte zuletzt mit einem souveränen Erfolg in Einum. Gegen Türk Gücü geht die Mannschaft klar favorisiert in die Begegnung. Die Gäste überraschten zwar zuletzt mit starken Auftritten gegen Harsum und Almstedt, defensiv bleibt die Mannschaft jedoch anfällig. Giesen dürfte auf Ballkontrolle und frühe Spielkontrolle setzen.