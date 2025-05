– Foto: Volkhard Patten

Lenne behauptet Spitze – Holzminden bleibt dran Spannung im Titelrennen der Kreisliga Holzminden vor dem Saisonfinale Verlinkte Inhalte Kreisliga Holzminden Holzminden Stadtoldend MTV Bevern Dielmissen + 9 weitere

Während Lenne spielfrei bleibt, verkürzt der SV 06 Holzminden den Rückstand an der Spitze. Im Tabellenmittelfeld gab es kaum Verschiebungen – dafür den umjubelten Klassenerhalt in Ottenstein.

VfR Hehlen – TSV Ottenstein 0:3

Im Kellerduell der Liga setzte sich der TSV Ottenstein verdient beim abgeschlagenen Schlusslicht VfR Hehlen durch. Ottenstein begann mutig und kam zu zwei guten Chancen, ehe die Partie zunehmend verflachte. „Das Spiel schlief ein, keiner wollte wirklich gewinnen“, resümierte Trainer Ionnis Lazaridis. Erst ein Abseitstor für Hehlen weckte sein Team auf: Trujillo-Meyer traf kurios zur Führung, danach „lief der Ball besser“ und Ottenstein legte schnell nach. „Im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg“, so Lazaridis. Ein Sonderlob richtete er an die mitgereisten Fans („sensationell was die wieder abgerissen haben") und das Schiedsrichtergespann. Ottenstein klettert mit nun 13 Punkten auf Rang elf und bleibt somit auch nächste Saison Kreisligist, während Hehlen mit 7 Zählern Letzter bleibt.









--------------------------------------------------



-------------------------------------------------- TuSpo Grünenplan – SC Münchhausen-Bodenwerder 1:3

Bereits am 8. Mai setzte sich der Tabellendritte Bodenwerder bei TuSpo Grünenplan durch und bleibt damit mit 52 Punkten im Rennen um die Relegation. Grünenplan zeigte zwar erneut Moral, konnte nach dem zwischenzeitlichen 1:2 aber nicht mehr zurückschlagen. Der TuSpo verharrt bei 26 Zählern auf Rang neun.









--------------------------------------------------

MTV Bevern – SV 06 Holzminden 0:1

Holzminden wurde seiner Favoritenrolle gerecht, tat sich beim Tabellenzehnten aus Bevern aber über weite Strecken schwer. Letztlich genügte dem Tabellenzweiten ein später Treffer zum knappen Auswärtssieg. Mit nun 56 Punkten bleibt der SV 06 erster Verfolger des Spitzenreiters aus Lenne. Bevern bleibt bei 25 Zählern auf Platz zehn.









--------------------------------------------------

VfL Dielmissen – TSV Kirchbrak 1:1

Im Duell der direkten Tabellennachbarn trennten sich Dielmissen (Platz 4) und Kirchbrak (Platz 5) leistungsgerecht unentschieden. Dielmissen ging zunächst in Führung, doch Kirchbrak gelang durch Finn Rörig der späte Ausgleichstreffer. Beide Teams dürften mit dem Punkt leben können.









-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- MTSV Jahn Eschershausen – SG Wesertal 2:2

In einem umkämpften Spiel teilten sich der Sechstplatzierte Eschershausen und die SG Wesertal (8.) die Punkte. Die SG erwischte den besseren Start, der Jahn drehte jedoch die Partie, ehe Wesertal unmittelbar danach zum 2:2 Endstand ausglich. Beide Teams bleiben damit im gesicherten Mittelfeld.









--------------------------------------------------



FC Stadtoldendorf – SG Sollingtor 2:1

Stadtoldendorf entreißt in einer engen Partie dem Schlusslicht aus Sollingtor drei wichtige Zähler. Zunächst ging der Underdog durch Steve Gremmer kurz vor der Pause in Führung, ehe der FCS durch zwei sehr späte Treffer in der 85. und 93. Spielminute das Spiel zu seinen Gunsten drehte. In der Tabelle verbessert sich Stadtoldendorf auf Rang sieben, Sollingtor bleibt mit neun Punkten Vorletzter und kämpft weiterhin um den Klassenerhalt.