Pleyer (in der Mitte des Bildes) feiert den Aufstieg mit seinem Team – Foto: Marius Rink

Lennartz: "Er ist sowohl sportlich als auch menschlich unverzichtbar" Kevin Pleyer schoss sein Team, Fortuna Köln III, mit 54 Treffern zur ungeschlagenen Meisterschaft. Damit ist er zeitgleich auch der erfolgreichste Schütze in den D-Ligen Kölns.

Fortuna Köln III wurde ohne eine einzige Niederlage Meister in der Kreisliga D4 des Kreises Köln. Am Ende der Spielzeit stehen 27 Erfolge und drei Remis auf dem Konto der Kölner. Einen großen Anteil daran hatte Top-Torschütze Kevin Pleyer, denn der 33-Jährige schoss die meisten Tore aller D-Liga-Spieler in Köln.

Pleyer spielte eine unglaubliche Saison in der Kreisliga D. Er beendete die Spielzeit mit 54 Toren und 25 Assists in nur 27 Partien. Somit war er einer der entscheidenden Faktoren für die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg seines Teams. Gleichzeitig schaffte er es seinen vorherigen Saison-Rekord von ganzen 51 Treffern zu überbieten und steigerte sich enorm im Bereich der Vorlagen. In nur vier Begegnungen blieb der Top-Torjäger ohne eigenen Scorer. "Extreme Torgefahr"

Trainer Florian Lennartz weiß genau was seinen Stürmer so außergewöhnlich macht. "Kevin zeichnet sich durch seine extreme Torgefahr aus. Dies wird durch die Anzahl seiner Tore in den letzten drei Saisons offensichtlich. Seine Abschlussqualitäten im Strafraum sind herausragend, wodurch er in jeglicher klaren oder unklaren Schussposition brandgefährlich wird", sagte der Übungsleiter. Weiter führte er aus: "Dabei agiert er sehr abgeklärt und ist auch bei Elfmetern ein äußerst zuverlässiger Schütze. Zudem besitzt er eine extrem wuchtige Dynamik, wodurch er auch bei langen Bällen oder Tempogegenstößen eine Waffe für uns darstellt, auch wenn der erste Eindruck den einen oder anderen täuscht." Somit wurde der Torjäger Zentrum der Offensivbemühungen. "Insgesamt haben wir im Saisonverlauf gewisse Angriffsspielzüge so weit verbessert, dass das Zusammenspiel mit den Mitspielern kontinuierlich besser wurde und wir seine Stärken vollends in das Spiel der Mannschaft einbinden konnten.", erklärt der Cheftrainer. Das wird deutlich in der Steigerung seiner Vorlagen im Vergleich zum vorherigen Jahr. In der Saison 2022/23 gelangen ihm neun Assists, ein Jahr später waren es fünf Vorlagen und in der abgelaufenen Saison setzte der Angreifer seine Mitspieler ganze 25 Mal in Szene.