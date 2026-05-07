Lennart Wefers überragt bei knapper Niederlage in Teglingen

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Dalum deutlich verbessert aus der Kabine und erspielte sich direkt drei gute Möglichkeiten zum Ausgleich, die jedoch ungenutzt blieben. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Teglinger Offensive immer wieder am „Man of the Match“ verzweifelte. Lennart Wefers parierte in der zweiten Halbzeit schlichtweg alles, was auf seinen Kasten kam, und hielt den SVD im Alleingang im Spiel. Auf der Gegenseite fehlte das nötige Glück, als Janis Kenning einen Kracher aus 35 Metern an die Unterlatte setzte – Zentimeter fehlten zum Jubel.

Trotz weiterer Chancen und einer hervorragenden kämpferischen Leistung blieb es am Ende beim 2:1 für die Hausherren. Auch wenn keine Punkte mitgenommen werden konnten, nimmt der SV Dalum viel Selbstvertrauen aus dieser Moral und der bärenstarken Leistung seines Keepers mit.