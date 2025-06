Lennart Thy gegen Lady Gaga

Wie torgefährlich Lennart Thy ist, wurde ihm selbst erst klar, als er im Frühjahr seinen Namen in sozialen Medien sah: „Treffsicherster Deutscher: Thy glänzt in Singapur“, titelte das Portal Transfermarkt.de Anfang März. „Um die Zeit tauchte ich dann in mehreren Medien auf“, lacht der 33-Jährige. „Hat mich gewundert!“ 22 Tore in 19 Spielen hatte der Rheinländer bis dahin geschossen. Mittlerweile sind es 34 Tore aus 46 Spielen. Stars wie Bayern Münchens Jamal Musiala (18 Tore) oder Bayer Leverkusens Florian Wirtz (16) konnten ihn nicht mehr einholen.

Aber für Lennart Thy ist dieser Bestwert nicht einmal unbedingt das Größte, was ihm in der nun geendeten Saison passiert ist. In seiner Wahlheimat Singapur hat sich der blonde Mittelstürmer zu so etwas wie einer Legende geschossen. Als Siegesgarant für die Lion City Sailors wird er von Medien schon beschrieben. Kürzlich nämlich standen die City Sailors erstmals im Finale eines Kontinentalturniers.

Für den wohlhabenden Stadtstaat an der Meerenge von Malakka, zwischen Malaysia und Indonesien, hat es so etwas noch nicht gegeben. „Wir sind völlig überrascht von unseren Erfolgen dieses Jahr“, erklärte ein Sprecher der Lion City Sailors, die in der ersten singapurischen Liga oft nur vor ein paar Hundert Zuschauern spielen. Für das Finale der Asian Champions League 2 – das Äquivalent zur Europe League – musste man dann ziemlich erfinderisch werden.

Denn die Partie war ein Heimspiel und der Andrang groß.

„Das Dumme ist“, sagte Lennart Thy vor dem Spiel per Videogespräch, „es hat wirklich niemand damit gerechnet, dass wir ins Finale kommen! Und im großen Nationalstadion gibt am Wochenende Lady Gaga ein Konzert. Das war bestimmt schon vor einem Jahr geplant.“ So musste für die Fußballer spontan ein Sportplatz namens Bishan Stadium aufgerüstet werden, mit behelfsmäßigen Tribünen, auf denen immerhin 10.000 Leute Platz finden werden. „Es soll ausverkauft sein“, hatte der Stürmer gehört.

Und so kam es auch. Doch der Reihe nach.

Der national führende Fußballklub erreicht ein historisches internationales Finale und muss dafür auf einen anderen Sportplatz ausweichen – schon diese Angelegenheit gibt einen Eindruck vom eher niedrigen Stellenwert, den der Fußball im südostasiatischen Land hat. Oder vielleicht eher: der Sport generell.

Denn während Singapur mit seinen knapp sechs Millionen Einwohnerinnen und Einwohner fast so bevölkerungsreich ist wie Österreich oder die Schweiz und wirtschaftlich auch ähnlich entwickelt, verbucht es deutlich weniger sportliche Erfolge.

Bei allen Olympischen Spielen, an denen Singapur bis jetzt teilgenommen hat, wurden insgesamt nur drei Bronzemedaillen, zweimal Silber und einmal Gold gewonnen. Für den Asian Cup – die Entsprechung zur Fußball-Europameisterschaft – konnte sich Singapur nur 1984 qualifizieren, als Gastgeber. Eine typische Erklärung hierfür: In Singapur setzt man andere Prioritäten. Bildung trumpft Sport, und das meist ziemlich deutlich. Viele Eltern sagen ihren Kindern, sie sollen nicht allzu viel Sport treiben, sondern lieber pauken.

Auch Thys Familie in Singapur angekommen

Bei der internationalen Vergleichsstudie Pisa, die das Lernniveau von Schülern diverser Länder testet, landet Singapur regelmäßig ganz vorne. Lennart Thy, dessen zwei Kinder seit vergangenem Jahr in eine Singapurer Vorschule gehen, überrascht das nicht: „Die lernen da schon regelmäßig Chinesisch und Rechnen. Das ist alles eher spielerisch, es bringt ihnen Spaß. Aber aus Europa kenne ich das so nicht.“

Um sein Bildungsniveau und seine Wirtschaftskraft wird Singapur beneidet – in Sachen Sport gibt es eher Mitleid

Um sein Bildungsniveau und seine ökonomische Entwicklung wird Singapur aus aller Welt beneidet – in Sachen Sport aber gibt es eher Mitleid.

Lennart Thy ist gekommen, damit sich dies ändert. Im Sommer vergangenen Jahres wechselte der einstige deutsche U-Nationalspieler – dem bei seinen deutschen Profi-Stationen Werder Bremen und FC St. Pauli der Durchbruch nicht gelang, der dann aber in der holländischen Eredivisie zum Torjäger wurde – zu den Lion City Sailors. „Mein früherer Co-Trainer in Holland wurde hier Trainer“, so Thy, „der holte mich rüber.“ Anfangs musste sich Thy ans schwüle, heiße Klima gewöhnen. Denn in Singapur ist es das ganze Jahr lang heißer, als es in normalen Jahren in Deutschland oder den Niederlanden überhaupt je wird. Nicht nur das vergleichsweise niedrigere Niveau hält viele Profis aus Europa davon ab, nach Südostasien zu wechseln, sondern auch diese klimatische Umstellung. Unter der extremen Hitze – am Tag des Finales waren es auch abends noch knapp 30 Grad Celsius im Schatten – läuft das Spiel langsamer, Spieler haushalten mit ihren Kräften.

It's Thy Time

Lennart Thy hat einmal berichtet, dass er als Mittelstürmer unter diesen Bedingungen bald verstand, sich einfach vorne reinzustellen und bei gegnerischem Ballbesitz nicht mehr allzu viel für die Defensive zu machen. So waren seine Lion City Sailors in der Verteidigung oft ein Mann weniger – aber in Ballbesitz war der Deutsche schnell zur Stelle und anspielbereit.

Bald schwärmten die Medien von ihm. „It’s Thy time!“, rufen TV-Kommentatoren, in Anlehnung an die „tea time“ der Ex-Kolonialmacht Großbritannien, wenn „Lennart“, wie andere ihn nur nennen, mal wieder getroffen hat. „Auf der Straße wird man immer noch seltener von Leuten erkannt als in Europa“, berichtet der Stürmer zwar. „Aber das ändert sich in den letzten Monaten schon etwas.“ Denn Singapur ist im Fußballfieber.

„Sehr beliebt ist Fußball in Singapur immer gewesen“, sagt Etienne Choo Jun Quan, ein Angestellter im öffentlichen Dienst und großer Fußballfan. Nur haben die meisten Leute bisher eher zugeschaut, als den Sport selbst zu betreiben. Aber das soll bald anders sein. „Unsere Regierung versucht, mehr Ressourcen in den Sport zu stecken, um ihn zu stärken.“ Nicht nur, weil Sport gesund sei, sondern auch, weil man sich mehr Erfolge wünsche.

„Wir haben jetzt die Hoffnung, dass durch die Siege der Lion City Sailors auch ein neues Bewusstsein geprägt wird, dass nämlich viele Wege zum Erfolg führen können“, sagt Etienne Choo Jun Quan. In anderen Worten: Nicht nur die besten Schulnoten sollen künftig als respektable Leistung junger Menschen gelten, sondern eben auch herausragende Leistungen im Sport. Bisher ist dies kaum der Fall.

Ein großes Event

Für so einen Wandel – der auch Singapurs Bekanntheitsgrad in der Welt erhöhen könnte – war das Finalspiel von enormer Bedeutung. Mit einem Sieg gegen den emiratischen Sharjah FC – der allerdings als Favorit galt – hätten die Singapurer schließlich den ersten internationalen Vereinspokal überhaupt ins Land geholt.

Über viele Tage wurde über das Ereignis gesprochen, Tickets waren schnell vergriffen. Etienne Choo Jun Quan hatte kein Glück. Aber vorm Fernsehen war bald praktisch ganz Singapur dabei – oder zumindest diejenigen, die nicht bei Lady Gaga waren.

Das Finale war eng: Nach einem 0:0 zur Hälfte gingen die Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Viertelstunde vor Schluss in Führung, ehe den Lion City Sailors um ihren deutschen Star in der ersten Minute der Nachspielzeit der Ausgleich gelang. Doch als man im vor aufgewühlter Stimmung fast explodierenden Behelfsstadion schon von einer Verlängerung ausging, legte der Sharjah FC noch mit einem weiteren Tor nach. Kurz darauf war Schluss. Das Finale daheim ging mit 1:2 verloren.

Aber für den Klub von Lennart Thy, der die Meisterschaft bereits klargemacht hat, war ja schon der Finaleinzug der Asian Champions League 2 ein Riesenerfolg. Im Stadion wurde trotz allem – oder eher: wegen dieses unglaublichen Erfolgs – gejubelt. Die Spieler liefen Ehrenrunden. Sieger waren längst nicht nur diejenigen, die am Ende den Pokal in den Nachthimmel von Singapur stemmten.

Lennart Thy, der im Finale torlos blieb, ist nach der knappen Niederlage vielleicht nicht gleich zu einem Nationalhelden geworden. Vielleicht aber zu dem Mann, der Singapurs Nachwuchs dazu brachte, dass er nicht mehr nur die Schule im Kopf hat, sondern immer öfter auch Fußball.

Bevölkerungsreichster Zwergstaat der Welt

Lage und Größe Singapur liegt zwischen Malaysia und Indonesien. Unter den 26 Zwerg- oder Mikrostaaten ist Singapur mit 736 Quadratkilometern der fünftgrößte und mit 6 Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste.

Politik Nach britischer Kolonialisierung, japanischer Besetzung und einigen Jahren als Teil von Malaysia wurde Singapur 1965 unabhängig. Die parlamentarische Republik ist bekannt für ihre wirtschaftliche Stärke und die hohen Lebenshaltungskosten sowie das strenge Rechtssystem mit Stockschlägen und Todesstrafe.