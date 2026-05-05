Lennart Rathing rückt in den Herrenbereich auf U19-Spieler des VfB Peine startet erstes Jahr im Seniorenfußball mit klarer Entwicklungsaufgabe von red · Heute, 17:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Beim VfB Peine wird mit Lennart Rathing ein weiterer Nachwuchsspieler in den Kader der ersten Mannschaft integriert. Der U19-Akteur beginnt sein erstes Herrenjahr mit dem Ziel, sich im Seniorenbereich zu etablieren.

Für Lennart Rathing markiert der Schritt in den Herrenfußball einen neuen Abschnitt seiner sportlichen Entwicklung. Nach seiner Zeit im Nachwuchsbereich steht nun die Anpassung an ein höheres Tempo, mehr körperliche Intensität und ein insgesamt anspruchsvolleres Wettbewerbsniveau im Mittelpunkt. Der Spieler bringt nach Vereinsangaben vor allem Einsatzbereitschaft und Lernwillen mit. Eigenschaften, die im ersten Jahr im Seniorenbereich als entscheidend für die weitere Entwicklung gelten.

Entwicklung statt kurzfristiger Rolle Rathing versteht seine neue Aufgabe vor allem als langfristigen Prozess. Im Fokus steht weniger eine sofortige Stammplatzperspektive als vielmehr die kontinuierliche Verbesserung im Trainings- und Spielbetrieb. Dabei legt er besonderen Wert auf die Integration in die Mannschaft und das Lernen von erfahrenen Mitspielern. Der Teamgedanke spielt für ihn eine zentrale Rolle. Neben der eigenen Entwicklung betont er die Bedeutung eines funktionierenden Mannschaftsgefüges, in das er sich einbringen möchte.