Lennart Gerken übernimmt Damen des ATSV Scharmbeckstotel Zweite Station für den jungen Coach von NK · Gestern, 10:41 Uhr · 0 Leser

Beim TSV Brunsbrock steht im Sommer ein Trainerwechsel an: Lennart Gerken, Cheftrainer der 1. Damenmannschaft, wird zur kommenden Saison eine neue Herausforderung annehmen und sich dem ATSV Scharmbeckstotel anschließen. Die Mannschaft wurde am Dienstagabend persönlich über diese Entscheidung informiert.

Damit endet nach drei Jahren seine Tätigkeit an der Seitenlinie des TSV. In den vergangenen Wochen war der Wunsch nach einer Veränderung und einer neuen sportlichen Herausforderung in einer höheren Liga konkreter geworden. Diese Überlegungen wurden frühzeitig und offen mit dem Vorstand besprochen. Bis zum Saisonende liegt der Fokus jedoch weiterhin auf der gemeinsamen sportlichen Arbeit und den Zielen für die laufende Spielzeit. Aktuell steht Brunsbrock als Aufsteiger auf dem vierten Platz der Bezirksliga und spielt eine super Runde.

Auch über den Sommer hinaus bleibt Gerken dem Projekt in Brunsbrock verbunden. Der Verein bleibt für ihn ein Herzensprojekt, das er künftig im Hintergrund und in begrenztem Umfang weiterhin als Sportlicher Leiter begleiten möchte. Die Suche nach einer Nachfolge für die Trainerposition läuft bereits seit einigen Wochen, eine endgültige Lösung steht derzeit jedoch noch aus.