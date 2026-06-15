Lennart Blömer wechselt von Oythe zum SC Melle Absolute Erfahrung für den Landesligisten von NK · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hubert Lammers

Der SC Melle 03 hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Vom Bezirksligisten VfL Oythe wechselt Lennart Blömer zum Landesligisten. Das gab der Verein via Instagram bei.

Der 30-Jährige bringt laut Verein viel Erfahrung mit und ist vor allem auf den Flügelpositionen zu Hause. Dank seiner Flexibilität kann Blömer jedoch in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden und soll die Möglichkeiten im Kader erweitern. Auf die Frage nach den Gründen für seinen Wechsel zum SC Melle 03 erklärte Blömer: „Ich hatte von Anfang an ein super Gefühl in den Gesprächen mit den Verantwortlichen. Der SC Melle 03 ist ein sehr sympathischer Verein, der seit Jahren eine gute Rolle in der Landesliga spielt und ambitionierte Ziele verfolgt. Außerdem lassen sich mein Lehrerberuf in Osnabrück und der Fußball hier sehr gut miteinander vereinbaren.“

Auch für die kommende Spielzeit hat sich der Offensivspieler klare Ziele gesetzt. „Ich will meine Erfahrung einbringen, der Mannschaft helfen und gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, mich hier sportlich weiterzuentwickeln“, sagte Blömer. Blömer sammelte etliche Spiele in de Regionalliga und Oberliga für den VfL Oldenburg sowie den BV Cloppenburg. Außerdem spielte er mehrere Jahre für den SV Bevern in der Landesliga. In der frisch abgelaufenen Saison erzielte Blöder 15 Tore und bereitete neun Treffer vor. Dabei stand er in allen 27 Partien in der Startelf.