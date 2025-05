Lennard Wagemann verteidigt bald für den Wuppertaler SV

„Wir werden in dieser Woche noch einige Gespräche führen und dann sehen, was passiert. Insgesamt bin ich bis jetzt absolut nicht unzufrieden“, so Manno, der zudem auch noch die abschließende Partie am Samstag (17. Mai) in Gütersloh abwarten will. Noch offen ist beispielsweise die Zukunft von Pedro Cejas sowie Niek und Joep Munsters.