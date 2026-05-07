Lennard Wagemann rechnet im RL-Tipp mit Sieg des Wuppertaler SV

Wagemann zeigt nun in der Bezirksliga für die SG Hackenberg seine Qualitäten. – Foto: Peter Teinovic

Noch in der Hinrunde der laufenden Saison lief Lennard Wagemann für den Wuppertaler SV auf. Mit dem Jahreswechsel schlug der 22-Jährige jedoch einen neuen Weg ein und unterstützt inzwischen seinen Jugendverein SG Hackenberg im Abstiegskampf der Bezirksliga.

Heute verfolgt Wagemann das dortige Geschehen von außen. "Ich habe mir direkt nach dem Wechsel zwei, drei Spiele vom WSV angeschaut. Danach war ich auch bei zwei Partien meiner alten Mannschaft von Fortuna Düsseldorf II.“

Den höherklassigen Fußball hat Wagemann bewusst hinter sich gelassen. Stattdessen richtet er seinen Fokus nun auf sein Lehramtsstudium im Fach Sport. Nebenbei arbeitet er in Teilzeit als Bademeister. Sein Alltag dreht sich dadurch längst nicht mehr ausschließlich um den Fußball. "Am Anfang war es schon so, dass man gedacht hat: 'Jetzt mal Training, wäre eigentlich ganz geil‘“, erzählt er. "Was mir aber besonders fehlt, ist die Qualität auf dem Niveau dort oben. Diese Wettbewerbsfähigkeit vermisse ich schon ein bisschen.“

"Das ist natürlich für Velbert ein brutal wichtiges Spiel, damit sie vielleicht auch mit ein bisschen Glück in der Klasse bleiben können. Da denke ich, dass sie vor allem zu Hause einen guten Job machen werden. Ich glaube allerdings, dass Paderborn das am Ende noch irgendwie ziehen wird."

"Ich habe mir das Spiel von Gütersloh gegen den WSV letzte Woche (1:1) auch ein bisschen angeschaut. Ich glaube, dass es immer eklig ist, gegen zweite Mannschaften am Ende der Saison zu spielen, weil die Spieler sich dort beweisen wollen. Meistens sind das dort dann Ein- oder Zwei-Jahres-Verträge, die relativ spät erst ausgehandelt werden, vielleicht kommt dann auch noch aus der U19 jemand hoch. Auch deswegen glaube ich, dass Bochum gewinnen wird."

Tipp: 2:0 für den VfL Bochum II

FC Schalke 04 II - 1. FC Bocholt

"Schalke steht in diesem Jahr sehr gut da. Bocholt finde ich von der Mannschaft gar nicht so schlecht, aber irgendwie läuft es bei denen nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben." Tipp: 2:0 für den FC Schalke 04 II RW Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen Borussia Mönchengladbach Borussia MG II 14:00 PUSH

"Oberhausen wird natürlich nochmal alles reinschmeißen, vor allem im Heimspiel und dadurch, dass sie es auch noch schaffen könnten. Gladbach ist aber auch eine gutes Team. Für mich vom spielerischen Niveau immer die beste zweite Mannschaft. Ich glaube aber, dass Oberhausen das mit dem Heimvorteil am Ende gewinnen wird."

Tipp: 1:0 für RW Oberhausen Fortuna Düsseldorf II - Wuppertaler SV

"Das Spiel kann ich leider selbst nicht schauen, sonst wäre ich dort auch hingefahren. Der WSV wird da mit ordentlich viel Auswärtsfans anreisen und bis zum Gehtnichtmehr kämpfen. Fortuna habe ich vor zwei Wochen erst gesehen. Ich will zwar nicht sagen, dass dort die Luft raus ist, weil jetzt auch ein paar Jüngere mitspielen, die sich beweisen wollen. Aber gegen den WSV wird es am Flinger Broich nicht so einfach und ich habe im Gefühl, dass Wuppertal das gewinnen wird." Tipp: 3:2 für den Wuppertaler SV Bonner SC - Sportfreunde Lotte

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr Bonner SC Bonner SC VfL Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 PUSH

"Das finde ich schwierig einzuschätzen, weil beide Teams klar im Mittelfeld stehen. Bonn war zu Beginn der Saison noch etwas wackeliger, hat sich dann aber gefestigt." Tipp: 2:0 für den Bonner SC Fortuna Köln - Sportfreunde Siegen

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln Sportfreunde Siegen SF Siegen 14:00 PUSH

"Ich habe schon von vielen gehört, dass im Stadion am Samstag viel los sein wird und es wohl auch Freibier geben soll. Die Erwartungen sind da sehr hoch. Ich glaube, dass das Fortuna Köln am Ende ziehen wird. Für Siegen geht es ja wohl auch nicht mehr um so viel."

Tipp: 2:1 für Fortuna Köln SV Rödinghausen - SC Wiedenbrück

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr SV Rödinghausen SV Rödinghausen SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH

"Auf jeden Fall ein Abstiegskracher, ist ja auch eine Art Derby. Ich glaube, dort kann es ordentlich abgehen. Vor allem, weil Rödinghausen auch nicht ganz sicher ist. Wiedenbrück halte ich für eine gefestigte Mannschaft, die um alles kämpfen wird." Tipp: 2:2 Borussia Dortmund II - 1. FC Köln II