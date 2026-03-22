Lennard Reinke zaubert mit Hattrick drei PSG-Punkte gegen Sarau/Bosau

Stoßstürmer Lennard Reinke sorgte für einen Traumstart und traf bereits in der 2. Minute zum 1:0. In der Folge entwickelte sich eine intensive Partie. „Ein sehr hektisches und teilweise sehr ruppiges Spiel von beiden Seiten, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist der Sieg aufgrund der Spielanteile und der Chancen her dann nicht unverdient. Vielleicht ein Tor zu hoch, kann man drüber streiten, aber ansonsten verdient“, bilanzierte PSG-Trainer Thomas Bohrmann.

Die Schönberger erwischten den besseren Auftakt: „Erste Halbzeit, ersten zehn Minuten gehören uns, sind wir, finde ich, besser im Spiel. Verlieren dann aber nach zehn Minuten so ein bisschen den Faden. Da kommt Bosau dann besser ins Spiel, kombinieren auch gefällig, haben dann auch zwei, drei nicht ganz ungefährliche Situationen, die wir überstehen müssen.“ Offensiv ließ die PSG zunächst den letzten Punch vermissen: „Haben aber selber dann gute Momente, wo wir dann auch gut umschalten, aber dann den letzten Pass sehr schlampig spielen und dementsprechend da keine wirkliche Torgefahr draus erzeugen können.“

Kurz vor der Pause schlug Reinke erneut zu und erhöhte in der 42. Minute auf 2:0. „Gehen nichtsdestotrotz mit einem 2:0 in die Halbzeit. Doppeltorschütze Lennard Reinke, am heutigen Tag auch Man of the Match für mich“, so Bohrmann.

Willert-Vorlage, Reinke vollendet – der Brustlöser

Nach dem Seitenwechsel griff Bohrmann personell ein: „Stellen dann in der Halbzeit auf zwei Positionen um.“ Einer der Neuen war Jerik Willert, frisch aus der A-Jugend. „Zweite Halbzeit geht los. Jerik Willert, einer neu aus der A-Jugend dazu gekommen. Er läuft auf der rechten Seite in den Ball. Erste Aktion, nachdem er eingewechselt wurde, passt scharf in die Mitte, wieder ist Lennard Reinke da und dann machen wir direkt das 3:0 nach der Pause. Das war dann sozusagen auch der Brustlöser.“

Damit war Reinkes Hattrick perfekt (48.) – und das Spiel praktisch entschieden. Die PSG hatte nun „das Spiel eigentlich soweit komplett im Griff“, wie Bohrmann betonte. Durch Wechsel und zunehmende Hektik ging etwas die Klarheit im eigenen Spiel verloren, doch die Kontrolle blieb: „Lassen dann nachher aufgrund von Wechseln und so weiter ein bisschen die Cleverness und so weiter dann vermissen. Werden dann ein bisschen hektisch, machen aber trotzdem noch nach einem Konter das 4:0.“