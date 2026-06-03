Lennard Ackermann rückt in den Kader der 1. Herren auf

Mit Lennard Ackermann rückt zur kommenden Saison ein weiteres talentiertes Eigengewächs aus dem Nachwuchsbereich in die 1. Mannschaft des FC Homberg auf. Der 19-Jährige soll künftig fest zum Senioren-Kader gehören und den eingeschlagenen Weg der jungen Mannschaft mitgehen.

Derzeit gehört Ackermann noch zum Kader der A-Junioren, konnte zuletzt jedoch bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammeln und dabei schon Gruppenligaluft schnuppern. Mit seiner ruhigen Art am Ball, seiner guten technischen Ausbildung und seinem hohen Entwicklungspotenzial zählt Ackermann zu den vielversprechenden Nachwuchsspielern aus den eigenen Reihen.

Besonders wertvoll für die Mannschaft ist dabei seine Flexibilität: Als Linksfuß kann Ackermann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und verleiht dem Spiel zusätzliche Variabilität. Mit seiner Dynamik, seiner Übersicht und seiner Einsatzbereitschaft bringt er wichtige Eigenschaften für den Seniorenfußball mit.

Wir sehen in Lennard einen weiteren wichtigen Baustein für den eingeschlagenen Generationenwechsel. Ziel bleibt es, talentierte Spieler aus der eigenen Jugend nachhaltig an den Seniorenbereich heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich langfristig in der 1. Mannschaft zu etablieren.

Mit Lennard Ackermann rückt damit ein weiteres Eigengewächs in den Fokus der ersten Mannschaft und steht beispielhaft für den Homberger Weg, jungen Spielern frühzeitig Verantwortung zu übertragen und ihnen Vertrauen zu schenken.