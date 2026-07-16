Lengsfeld: »Habe sowas noch nie erlebt« – Kareth vs. Ettmannsdorf

Geben ihren Trainer-Einstand beim neuen Verein: Andreas Lengsfeld (links) beim FC Tegernheim und Matthias Rascher beim ASV Burglengenfeld. – Foto: Schmautz, Adlhoch

Endlich geht's wieder um Punkte! In der Landesliga Mitte zieht sich der Auftaktspieltag über mehrere Tage. Erst nächsten Dienstag empfängt die SpVgg Lam, die am Wochenende im Pokaleinsatz ist, den SC Luhe-Wildenau. Am heutigen Donnerstagabend feiert der SV Wenzenbach seine Landesliga-Premiere. Dazu schaut der neuformierte Mitaufsteiger FC Amberg am Jahnweg vorbei. Morgen steigt dann das Derby zwischen dem TSV Bad Abbach und dem personell dezimierten FC Tegernheim. Zudem empfängt Wiederaufsteiger TSV Kareth-Lappersdorf den SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Der 1. FC Bad Kötzting muss am Samstag beim TSV Bogen Farbe bekennen. Abgeschlossen wir das Wochenend-Geschehen am Sonntag mit dem Heimspiel des ASV Burglengenfeld gegen den SV Grainet. Die Kicker aus dem Bayerischen Wald sind einer von drei Landesliga-Debütanten in der Liga – neben Wenzenbach und Türk Gücü Straubing.

Heute, 18:30 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach FC Amberg FC Amberg 18:30 live PUSH

Morgen, 18:30 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Tegernheim Tegernheim 18:30 PUSH



Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): „Wir wollen das Auftaktderby zuhause unbedingt für uns entscheiden. Wenn die Mannschaft es schafft, ihre Form aus der Vorbereitung auf den Platz zu bringen, bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten werden.“



Personalien: Auf der kurzen Ausfallliste stehen David Schraml (langwierige Fußverletzung) und Lukas Fischer (Knieprobleme).









Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): „Die aktuelle Personalsituation ist brutal. Ich persönlich habe sowas sowohl als Spieler als auch als Trainer noch nie erlebt. Nichtsdestotrotz werden wir in Bad Abbach unser Bestmögliches geben. Wir versuchen Bad Abbach mit unseren Mitteln zu ärgern und etwas Zählbares mitzunehmen. Der Gegner hat sich extrem gut verstärkt, mit Bockes und Graf mit die zwei besten Offensivspieler der Liga geholt und sich auch auf der Torwartposition sehr gut verstärkt. Angesichts der Personalsituation ist es eine absolute Mammutaufgabe, der wir uns aber stellen.“



Personalien: Neun Spieler stehen wegen Verletzung, Krankheit oder Urlaub sicher nicht zur Verfügung. Namentlich sind das Sven Wagner, Qlirim Beqaj, Tobias Schwarzmeier, Jonas Eigenstetter, Benjamin Beese, Maximilian Prem, Tobias Schönbrunner, David Giec und Nichita Bucicov. Zusätzlich gibt es weitere drei Fragezeichen im Kader.









Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Wir freuen uns, wenn es am Freitag vor heimischem Publikum losgeht. Gegen eine der besten Mannschaften der Liga muss viel zusammenkommen. Wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt, sind gut vorbereitet und werden uns mit allem wehren, was wir haben.“



Personalien: Aus der alten Saison ziehen die Dauerpatienten um Simon Angermeier, Julian Kessner und Michael Amann ihre Verletzung mit in die neue Spielzeit. Besonders hart getroffen hat es Angermeier, der sich im April einen Kreuzbandriss zuzog. Außerdem fehlt Nachwuchsmann Vuk Aleksic wegen einer Verletzung am Sprunggelenk.





Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Trotz einer durchschnittlichen Vorbereitung freuen wir uns auf den Punktspielauftakt in Kareth. Wichtig war das letzte Vorbereitungsspiel beim Bayernligisten FSV Stadeln. Nicht alleine das Ergebnis von 2:0, sondern vielmehr das gesamte Auftreten der Mannschaft hat uns zum Abschluss der Vorbereitung nochmal ein sehr positives Gefühl gegeben. Aber wie üblich interessiert ab dieser Woche niemanden mehr die Vorbereitung. Es zählt einzig und allein der Auftakt im schweren Auswärtsspiel beim TSV Kareth-Lappersdorf. Uns erwartet kein normaler Aufsteiger. Kareth hat eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die mit Sicherheit von der Euphorie vom Aufstieg noch zusätzlich getragen wird. Wir sind absolut gewarnt und müssen an unser Top-Niveau herankommen, wenn wir etwas Zählbares mitnehmen möchten. Das ist aber schon auch das Ziel für Freitag.“



Personalien: Seit dieser Woche hat sich die Personalsituation sehr positiv entwickelt. Vom Langzeitverletzten Balthasar Sabadus abgesehen, sollten alle Spieler zumindest im Kader stehen. Da aber einige Spieler wegen einer langen Verletzung oder urlaubsbedingt noch einen Trainingsrückstand haben, werden diese noch keine Option für die Startelf sein. Coach Most kündigt den ein oder andere Neuzugang für die erste Elf an.









Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Wir wollen daheim gut starten und gleich punkten. Natürlich würden wir uns einen Sieg wünschen, dafür müssen wir aber an unsere Leistungsgrenze kommen. Ich rechne mit einem Spiel auf Augenhöhe – Bad Kötzting hat mit Schwander, Brandl, Kautz und Huber eine Reihe von erfahrenen und guten Spielern im Kader. Wir brauche eine Top-Einstellung und vor allem Mut.“



Personalien: Neuzugang Christoph Beck befindet sich im Aufbautraining. Ansonsten gibt es keine fixen Ausfälle, wenngleich es noch das eine oder andere kleine Fragezeichen gibt.





Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Endlich geht's los! Wir freuen uns alle auf den Auftakt. Mit dem Auswärtsspiel in Bogen haben wir gleich eine anspruchsvolle Aufgabe vor der Brust. Bogen verfügt über eine gute und kompakte Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern wie Faber, Knauer und Fuchs. Es ist das erste Spiel und keiner weiß so wirklich, wo er steht. Mit Einsatz, Wille und Leidenschaft werden wir alles versuchen, um mindestens einen Punkt aus Bogen entführen.“



Personalien: Muskuläre Problemen zwingen den jungen Verteidiger Noah Kessler zum Zuschauen. Der Einsatz von Kilian Ettl steht noch auf der Kippe.









Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): „Auf uns wird am Sonntag ein richtiger Brocken zukommen. Grainet ist sehr sehr flexibel im System, hat eine extreme Wucht in seinen Reihen und gerade in der Offensive viel Speed. Umsonst sind sie nicht seit einigen Monaten ungeschlagen. Trotzdem haben wir ein Heimspiel, das wir positiv gestalten wollen. Auch für mich ist es das erste Heimspiel in Burglengenfeld, worauf ich richtig Bock habe. Die Jungs haben in den letzten sechs Wochen super mitgezogen, sind körperlich gut drauf und freuen sich auch, dass es endlich um Punkte geht. Natürlich wird es aber noch ein paar Spieltage dauern, bis alles klappt, weil durch den Umbruch im Kader auch einiges neu ist. Dennoch bin ich guter Dinge, da wir viel von meinen Ideen, wie wir Fußball spielen wollen, bereits durchgebracht haben. Ich hoffe für Sonntag auf eine große Unterstützung von außen, denn den zwölften Mann braucht die junge Mannschaft.“



Personalien: Martin Glöckner, Dennis Koch und Michael Drechsler werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.





Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): „Wir freuen uns natürlich riesig auf das erste Landesliga-Spiel in der Geschichte des SV Grainet. Uns ist aber auch bewusst, dass wir als Aufsteiger und Dorfverein der maximale Außenseiter in dieser Liga sind – und das gilt natürlich auch für das Auftaktspiel in Burglengenfeld. Der ASV ist ein gestandener Landesligist, der sich seit Jahren im vorderen Tabellendrittel behauptet. Mit dem neuen Trainer und den guten Ergebnissen in der Vorbereitung gehen sie als klarer Favorit in die Partie. Wir haben in der Vorbereitung – insbesondere gegen unsere beiden Landesliga-Konkurrenten FC Sturm Hauzenberg und DJK Vornbach – aber gezeigt, dass wir auch auf diesem Niveau konkurrenzfähig sein können. Das wollen wir am Sonntag von der ersten Minute an unter Beweis stellen. Wir fahren mit dem nötigen Respekt nach Burglengenfeld, aber auch mit dem Selbstbewusstsein, dass wir uns dort nicht kleiner machen müssen, als wir sind.“



Personalien: Bis auf Sebastian Seidl sind alle Mann an Bord.





Außerdem spielen:





Sa., 18.07.2026, 15:00 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg SV Türk Gücü Straubing TG Straubing 15:00 live PUSH







Verlegt auf kommende Woche:







