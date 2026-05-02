Lenggrieser SC will trotz Abstiegskampf des Gegners nicht patzen

Jakob Gerg (weißes Trikot) und der Lenggrieser SC wollen gegen Murnau drei Punkte. – Foto: HAns Demmel

Mit ein Grund dafür war für Simon das Mitwirken einiger Spieler aus dem Landesligakader beim Gegner. Auch Youngsters von den starken A-Junioren gehörten zum Aufgebot. Hoffnungsträger, die Simon beeindruckten: „Die Burschen können alle hervorragend kicken.“

Recht knapp war die Entscheidung im Nachholspiel des Lenggrieser SC in Altenstadt. „Hauptsache gewonnen“, meint Gästetrainer Georg Simon nach dem 1:0-Erfolg, bei dem die Hausherren dem Spitzenreiter das Leben schwer gemacht haben. Simon rechnet damit, dass es am Samstag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den TSV Murnau II nicht einfacher wird und erinnert sich an das 2:2 beim Hinspiel: „Da haben sie uns im ersten Abschnitt beinahe an die Wand gespielt.“

Um so verwunderlicher ist es, dass sich die Mannen von Trainer Andreas Haidl fünf Spieltage vor Saisonende in Abstiegsgefahr befinden. Drei Punkte sind es nur bis zu einem direkten Abstiegsplatz. Murnau hat den Ernst der Lage längst erkannt, zuletzt zwei Begegnungen ohne Gegentor gewonnen. 4:0 das Heimspiel gegen Aying/Helfendorf und 2:0 beim TSV Burggen/Bernbeuern. Die Lenggrieser sind also gewarnt.

Trainer Georg Simon fordert jedoch unmissverständlich einen Sieg ein. Der mit viel Eifer und Fleiß erarbeitete erste Platz soll auf keinen Fall leichtfertig wieder abgegeben werden: „Den Gegner zu unterschätzen, wäre der größte Fehler. Murnau ist eine sehr spielstarke Mannschaft, da müssen wir konsequent und zielstrebig zur Sache gehen.“ Für Lenggries ist es das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Obwohl der Kader vollständig zur Verfügung steht, ist es leicht möglich, dass einige Stammspieler durch frische Kräfte ersetzt werden. „Ein wenig Rotation ist nicht ausgeschlossen“, verkündet Simon und verrät, dass Elias Stara sich in der Anfangsformation befinden wird. Und der Coach fordert: „Wir müssen wieder etwas ruhiger agieren als in Altenstadt. Nicht zu hektisch sein, es nicht mit dem Kopf durch die Wand versuchen.“