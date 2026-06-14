Lenggrieser SC verpasst Aufstieg: Kopfball knallt in letzter Sekunde an den Pfosten

Natürlich sind sie nach Spielschluss und dem verpassten Aufstieg erst einmal bitter enttäuscht: Doch die Fußballer des Lenggrieser SC können stolz auf ihre Leistung in dieser Saison sein. – Foto: Oliver Rabuser

Der Lenggrieser SC spielt auch in der kommenden Saison in der Kreisliga. Im Relegations-Rückspiel reicht das 2:2 gegen München West nicht für den Aufstieg – weil Michael Gergs Kopfball in der Nachspielzeit nur den Außenpfosten trifft.

Der Traum von der Bezirksliga verabschiedet sich an einem Traumtag, vor einer Traumkulisse und trotz eines Traumstarts aus dem Isarwinkel. Lange Zeit bediente der Lenggrieser SC die Hoffnungen von mehr als 1200 Zuschauern, das durchwachsene Ergebnis aus dem Hinspiel zu amortisieren. Letztlich aber erwies sich das 0:2 vom vergangenen Dienstag als zu hohe Hypothek für das junge LSC-Team, obgleich es in allerletzter Sekunde nur Zentimeter an einer möglichen Wendung vorbeischlitterte.

Es war der pure Wahnsinn und ein typischer „was wäre gewesen, wenn...“-Moment: Ein letzter Eckball segelte in den Strafraum der Münchner. Selbst Tormann Maxi Kleim hielt nichts mehr in der eigenen Hälfte. 22 Fußballer belauerten sich auf engstem Raum. Trotz Doppelbewachung fiel das Spielgerät auf den Kopf von Michael Gerg. Das Isarstadion verfiel für Sekundenbruchteile in Euphorie, der Torschrei war bis hinüber auf den Geierstein zu hören. Doch die Tatsachen waren unerbittlich: Außenpfosten.

Im Gegenzug glichen die Gäste den Spielstand aus, dann war die Partie zu Ende. Es dauerte, ehe dieser finale Tiefschlag verdaut war. Ebenso der Umstand, dass der LSC in der kommenden Saison doch wieder auf Kreisebene Fußball spielt. Erst als der Abend hereinbrach, machte sich bei all den verbliebenen Fans, Spielern und Funktionären allmählich die fraglos qualifizierte Wahrnehmung breit, dass man eine tolle Runde hingelegt hat und stolz auf das Erreichte sein kann. Ein paar weitere Kaltgetränke später waren bereits die ersten Kampfansagen zu vernehmen. So beteuerte Leo Gerg, dass der LSC in der anstehenden Spielzeit „sicher zu den besten zwei Teams“ gehören werde.

Ähnlich äußerte sich Georg Simon auf die Frage nach der künftigen Zielsetzung. „Der Blick geht nach vorn, wir wollen wieder um die ersten beiden Plätze spielen“, stellt der Coach klar. Bis es soweit ist, warten rund vier Wochen Müßiggang auf die Lenggrieser. Zeit, in der sie erkennen werden, woran es letztlich hakte. Aktuell ist der zweite Gegentreffer im Hinspiel als überflüssiges Übel zu nennen. Aber auch der letzte Kniff, Angriffe konsequent zu Ende zu bringen.

Am Samstag brachte Martin Wasensteiner das Publikum gleich nach sieben Minuten zur Ekstase. Er erreichte den Flugball von Maxi Angermeier zwei Wimpernschläge vor dem herauseilenden SV-Schlussmann Marvin Reisinger. Der war dadurch aus dem Spiel und der Weg für Wasensteiner frei – 1:0. „So wie man es sich wünscht“, bekennt Simon. Jakl Gerg hätte mit einem Knaller vom 16er-Eck nachlegen können. Da aber war Reisinger mit ganz langen Armen zur Stelle. Von den Münchnern kam mit Ausnahme eines Abseitstreffers wenig bis nichts.

Doch auch beim LSC ebbte die anfängliche Druckwelle rasch ab. „Schwierig, immer die richtige Balance zu finden“, gibt Simon mit Blick auf mögliche Folgewirkungen eines Gegentreffers zu bedenken. Der fiel Mitte des zweiten Abschnitts, in dem die Lenggrieser dem Gast plötzlich Aktionen gewährten. Kleim parierte zunächst beim Konter von Florian Webers Erstversuch plus Nachschuss. Mit einer weiteren Glanztat beschwor der starke Torhüter dann ausgerechnet jenen Eckstoß herauf, den Weber Richtung Kasten lenkte und die LSC-Abwehr erst hinter der Torlinie zu fassen bekam.

Ein Treffer mit lähmender Wirkung. „Du weißt, jetzt musst du in 25 Minuten zwei Tore schießen“, sah Simon im weiteren Verlauf „relativ wenig Leben“ im Spiel seiner Mannen. Bis zur elektrisierenden Schlussphase. Als die SV-Abwehr ohne Not patzte, war Jakl Gerg zur Stelle – 2:1. Sieben Minuten gab es drauf. Der LSC warf alles nach vorn. Und kam zum Kopfball von Gerg, der dem LSC fast die Tür zur Verlängerung geöffnet hätte. „Ganz schwer in Worte zu fassen“, rang Simon auch Stunden nach Spielende noch um eine Erklärung für den geplatzten Traum.