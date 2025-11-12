Lenggrieser SC überzeugt mit Mentalität und sichert Tabellenplatz zwei

Für viele nicht ganz überraschend, wurde der Lenggrieser SC doch vor der Saison als großer Favorit gesehen. Für den LSC-Coach ist der Zwischenstand zwar schon zufriedenstellend. Aber ein paar Kritikpunkte fallen dem Gaißacher doch noch ein. „Wir haben eine gute Hinrunde gespielt, aber für ganz vorne reicht es nicht, dazu hatten wir ein paar Unentschieden zu viel“, sagt Simon. Fünfmal teilten sich die Lenggrieser die Punkte mit dem Gegner. Der Aufstieg, er ist für ihn und die ehrgeizige Mannschaft durchaus ein erstrebenswertes Ziel. Aber kein Muss. „Wir wollen Platz zwei auf jeden Fall verteidigen, das wird schwer genug bei der hartnäckigen Konkurrenz, und der Aufstieg ist keine Pflicht, wenn es direkt oder über die Relegation nicht klappt, ist es auch nicht so wild.“

Sie rennen unermüdlich an. Geben kein Duell verloren. Nach Ballverlust wollen sie jedes Mal die Kugel sofort zurück. „Die Lenggrieser Mentalität“, nennt Trainer Georg Simon das Erfolgrezept der jungen Mannschaft, die den hohen Erwartungen in der ersten Saisonhälfte meist gerecht geworden ist und Rang zwei der Kreisliga-Tabelle zur Winterpause für sich beansprucht.

Doch ansprechender Fußball und eine unbeschwerte Spielweise haben die jungen Spieler – erweitert um einige Routiniers – weit nach vorne gebracht. Neun Siege bei nur einer Niederlage und den fünf Remis hievten den LSC auf Rang zwei – fünf Punkte hinter Spitzenreiter TuS Geretsried II. Simon ist zufrieden mit den Fortschritten der Mannschaft. „Ballgewinne, hoch pressen, kurze Wege zum Tor.“ Die Spielweise gefällt ihm schon recht gut. „Ich glaube, es ist einfach sehr unangenehm, gegen uns zu spielen, kein Gegner freut sich auf Spiele gegen uns.“ Dafür sind Stimmung und Zusammenhalt im Teamgefüge bei den Lenggriesern bestens.

Auch mit der Entwicklung der Spieler ist Simon einverstanden. „Jeder hat einen Schritt nach vorne gemacht.“ Sei es Sebastian Dix, der sehr solide Spiele macht, nachdem er in der Vorsaison wenig zum Zug kam. Oder Max Angermeier, der eine super Saison spielt, auch wenn er zuletzt die Entscheidung gegen Aying vom Punkt verpasste. Oder Michael Gerg, der seine Sechser-Position sehr gut ausfüllt. Martin Wasensteiner spielt eine hervorragende Saison, auch wenn sich Simon noch den einen oder anderen Treffer mehr von ihm wünscht. „Aber der ist kaum zu verteidigen.“ Mit Thomas Ertl, der zuletzt zwei gute Einsätze hatte, und dem mittlerweile schon erfahrenen Maximilian Kleim stehen zwei gute Torhüter zur Verfügung. Dazu Routiniers wie die Brüder Jakob, Mathias und Leo Gerg, oder Sebastian Biagini, die in kniffligen Situation wissen, was zu tun ist. Damit den jungen Spielern eine Anleitung geben. „Gleichzeitig ist es auch wichtig und gut für die jungen Spieler, wenn sie mehr und mehr Verantwortung übernehmen“, sagt Simon. Etwa wenn wie zuletzt Wirbelwind Jakob Gerg nicht dabei ist.

Aber: „Wir könnten noch besser dastehen“, sagt Simon. Künftig sollen seine Spieler auf dem Platz mehr Geduld beweisen, Ruhe bewahren, die Tore nicht mit der Brechstange erzwingen, sondern fußballerische Wege finden, über die volle Spielzeit fokussiert bleiben, auch wenn der Ball verloren geht, gleichzeitig effizienter werden. „Dann gewinnen wir solche Spiel wie gegen Aying, müssen uns auch nicht mit einem 1:1 gegen Geretsried zufrieden geben“, sagt der LSC-Trainer. „Wir müssen uns für unseren teils sehr hohen Aufwand belohnen.“ Eine Rolle spiele vielleicht auch, dass Spieler wie Yasin Filiz beruflich bedingt weniger zum Einsatz kamen. Spieler, die den Unterschied machen können. Auch Felix Kreher, Max Merklinger und Thomas Simon fielen verletzt aus. „Aber unser Kader ist groß genug, wir können Ausfälle ganz gut auffangen“, sagt Simon.

Das spiegelt sich auch bei den Anmeldungen für das Trainingslager im März 2026 wider. 35 Spieler wollen mit nach Südtirol. „Und zwar nicht nur zum Wein trinken“, sagt Simon grinsend. Ins Hallentraining steigt der LSC schon kurz nach dem Jahreswechsel ein. Die Spielpause bis dahin tue der Mannschaft sicher ganz gut. Auch wenn sich Simon immer noch über das unerfreuliche und unnötige 0:0 gegen Aying ärgert. „Mit diesem Abschluss wäre ich lieber nicht in die Winterpause gegangen.“