Lenggrieser SC startet gegen Bezirksliga-Absteiger Ohlstadt

Wieder im Lenggrieser Kader stehen Michael Schnaderbeck (li.) und Jakob Gerg zum Auftakt gegen Ohlstadt. – Foto: DH

Der Lenggrieser SC empfängt am Samstag um 15 Uhr den SV Ohlstadt zum Saisonauftakt. Nach dem Spiel stoßen beide Teams mit einer Mass Bier im Festzelt neben dem Isarstadion an.

Mit einer kühlen Mass Bier wollen die Lenggrieser Fußballer und ihre Gäste vom SV Ohlstadt nach dem Kreisliga-Auftaktspiel am Samstag (15 Uhr) im Festzelt neben dem Isarstadion anstoßen. Wer dann tatsächlich Grund zum Feiern hat, wird sich nach einer wie LSC-Coach Georg Simon schätzt „kampfbetonten Partie“ zeigen.

Heute, 15:00 Uhr Lenggrieser SC Lenggries SV Ohlstadt SV Ohlstadt 15:00 PUSH

Beide Teams haben eine verlängerte Saison hinter sich. Die Isarwinkler sind in der Relegation knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert, Ohlstadt musste nach zwei Entscheidungsspiele gegen Palzing den Weg eine Klasse tiefer antreten. In der Vorbereitung hat die Elf von Trainer Toni Geiger mit zuletzt zwei Siegen gegen Uffing und Peißenberg verdeutlicht, dass sie schnellstens wieder den Weg nach oben antreten will. Lenggries hat die Generalprobe gegen die SpVgg Altenerding zwar mit 1:3 verloren, doch auch der Blick von Simon richtet sich nach vorne: „Ohlstadt und Altenerding sind glaube ich nicht vergleichbar. Unser letzter Testspielgegner war schon eine enorm starke Mannschaft“, meint der LSC-Coach und möchte natürlich drei Punkte aus dem „alten Klassiker“ mitnehmen.