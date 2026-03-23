Lenggrieser SC siegt souverän: „Das war ein deutliches Zeichen an die Mitbewerber“

Einer von vielen Torschüssen: Michael Demmel Michael nimmt das Tor der Gäste ins Visier. – Foto: Ewald Scheitterer

Freilich bedurfte es einiger Zeit, bis beim ersten Punktspiel nach der Winterpause der Lenggrieser Motor so richtig warmgelaufen war. Doch nachdem Martin Wasensteiner einen bildsauberen Spielzug mit dem ersten Treffer für die Gastgeber abgeschlossen hatte (21.), „haben wir auch endgültig das Kommando auf dem Platz übernommen“, so der überaus zufriedene LSC-Trainer. Von den vier Treffern war einer so schön wie der andere. Auch das 2:0 durch Antreiber Jakl Gerg (43.) entsprang einer schönen Kombination über mehrere Stationen.

Eine souveräne Vorstellung lieferte der LSC beim 4:0 (2:0) gegen den FC Wildsteig / Rottenbuch ab und unterstrich dabei deutlich, dass er beim Rennen um die Aufstiegsplätze ein gewichtiges Wörtchen mitreden will. „Das war ein deutliches Zeichen an die Mitbewerber“, freute sich Coach Georg Simon. „Ich habe fast gar nichts auszusetzen.“

„Wir hätten sogar noch ein, zwei Tore mehr machen müssen“

Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten, und bestürmten zumeist das Gehäuse ihrer Gäste. „Dabei hätten wir sogar noch ein, zwei Tore mehr machen müssen“, sagte Simon. Etwa als Jakl Gerg alleine vor dem gegnerischen Torhüter auftauchte, ein Verteidiger aber noch einen Fuß dazwischenbrachte. In die Kategorie „Tor des Monats“ gehörte der dritte LSC-Treffer. Der schön freigespielte Wasensteiner tanzte im Strafraum den Torhüter aus und als dieser am Boden lag, schob der das Spielgerät in die verwaiste Ecke des FC-Tores (66.). Auch Treffer Nummer vier war sehenswert (90.+4). Nach einem Eckball stieg LSC-Verteidiger Max Angermeier im Strafraum am höchsten und köpfte die Kugel aus kurzer Distanz in die Maschen.

„Alles hat gepasst“, so Simon: „Wir sind aus dem Spiel heraus gut gestanden, haben den Gegner auch gut angelaufen und defensiv so gut wie nichts zugelassen.“