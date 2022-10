Lenggrieser SC: Offensiv gegen den Tabellenführer Fußball Kreisliga

Lenggries – Mit 1:2 hatten die Lenggrieser Fußballer das Hinspiel bei der SG Hausham verloren. Alle drei Treffer resultierten aus Strafstößen, die für manche Augenzeugen allesamt eher fragwürdig waren. Stefan Simon hat jedoch andere Gründe für die Niederlage in Erinnerung: „Da haben wir offensiv einfach nicht kreativ genug gespielt. Hausham ist eine Mannschaft, die extrem gut verteidigt. Darauf werden wir uns auch jetzt einstellen müssen“, sagt der LSC-Coach vor dem Heimspiel gegen den Spitzenreiter am heutigen Samstag (17.15 Uhr).

Die „Knappen“ haben im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentore kassiert. „Das Haushamer Team ist stark eingespielt, hat allerdings auch bei allen Siegen, mit Ausnahme vom 4:0 gegen Schlusslicht Sauerlach nur wenig Tore geschossen“, sagt Simon. Anders dagegen seine Lenggrieser, die zusammen mit dem SV Miesbach die meisten Treffer der Liga erzielt haben. Vergangenes Wochenende lag der LSC im Derby gegen Rot-Weiß Bad Tölz zur Halbzeit bereits mit 4:0 in Führung, musste am Ende jedoch um die drei Punkte (4:3) zittern. „Da müssen wir gegen Hausham anders auftreten. Nur nach vorne zu drängen könnte böse Folgen haben. Eine gute Positionierung wird wichtig sein“, betont der Coach. Durch eine defensivere Einstellung könnten die Gäste eventuell auch in Versuchung geraten, mehr am Spiel teilzunehmen. Simon: „Das ist schließlich der Tabellenführer. Die werden sich doch nicht nur hinten reinstellen.“ Der Trainer hält persönlich nichts von einer solchen Spielweise: „Zu einem solchen Auftreten habe ich keine Lust. Wir werden deshalb auch mit einer offensiven Aufstellung in die Partie gehen.“