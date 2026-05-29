Lenggrieser SC muss Peiting schlagen – und auf Geretsried-Patzer hoffen

Wieder im LSC-Kader: Michael Demmel (Mitte/grünes Trikot). – Foto: dh

Der Lenggrieser SC kann nur noch mit einem Heimsieg am Samstag Meister der Kreisliga 1 werden. Gleichzeitig muss Spitzenreiter TuS Geretsried II beim FC Wildsteig/Rottenbuch verlieren.

Erst am letzten Spieltag der Saison entscheidet sich, wer Meister der Kreisliga 1 und somit direkter Aufsteiger in die Bezirksliga ist. Anwärter sind der TuS Geretsried II sowie der Lenggrieser SC. Die besseren Karten hat momentan das Team aus dem Norden des Landkreises, nachdem die Lenggrieser am vergangenen Wochenende die Tabellenführung durch eine 0:2-Niederlage beim ASV Habach aus der Hand geben mussten. Damit können die Lenggrieser nur durch einen Heimsieg an diesem Samstag (15 Uhr) gegen den TSV Peiting noch in den Kampf um Platz eins der Abschlusstabelle eingreifen.

Geretsried müsste gleichzeitig beim FC Wildsteig/Rottenbuch verlieren. Auf den Zweitplatzierten wartet dann bereits am Dienstag das erste von zwei (Freitag) Aufstiegs-Relegationsspielen gegen den Vizemeister der Kreisliga 2, SC Unterpfaffenhofen oder SC Weßling. Der Gesamtsieger beider Begegnungen muss freilich noch die zweite Runde gegen den Zweiten der Kreisliga München überstehen. „So weit haben wir noch nicht im Voraus gedacht. Zunächst wollen wir erst einmal unser letztes Punktspiel gegen Peiting gewinnen. „Eine Aufgabe, die schwer genug wird“, meint LSC-Coach Georg Simon.

Und damit liegt er bestimmt nicht falsch. Das Team aus dem Markt im Pfaffenwinkel ist derzeit Vierter und könnte mit einem Sieg auf der Tabellenleiter eventuell noch eine Sprosse höher klettern. Dass die Mannschaft von Trainer Thomas Fischer noch immer Lust auf Fußball hat, zeigte sie am Samstag mit einem 5:0-Heimsieg gegen die SG Aying/Helfendorf deutlich. Zwei Treffer steuerte Benedikt Multerer bei. Der torgefährliche Angreifer ist erst in der Winterpause aus Murnau nach Peiting gekommen und hat bereits 15 Treffer erzielt. Aber auch ohne Multerer präsentierte sich Peiting beim 3:2-Hinspielsieg der Lenggrieser recht stark. Simon: „Eine junge, spielstarke Truppe um einen erfahrenen Thomas Salzmann in der Abwehr.“

Bei den Lenggriesern wird Martin Wasensteiner fehlen. Die Leiste zwickt und soll geschont werden. Dafür rückt Michael Demmel in den ansonsten unveränderten Kader auf. Simon: „Ich sehe der Partie zuversichtlich entgegen und glaube, dass Geretsried gegen Wildsteig/Rottenbuch noch nicht sicher gewonnen hat. Die Gastgeber sind seit vergangener Woche gesichert und können ähnlich wie Habach gegen uns befreit aufspielen.“ Es bleibt spannend bis zum Schluss.