Lenggrieser SC muss 0:2 aufholen – Trainer Simon: „Ich glaube daran"

Mehr Zug zum Tor und mehr Abschlüsse: Max Merklinger (li.) und der Lenggrieser SC wollen offensiv gegenüber dem Hinspiel eine Schippe drauflegen. – Foto: Oliver Rabuser

Der Lenggrieser SC steht vor dem entscheidenden Relegationsrückspiel gegen den SV München West. Die Mannschaft muss am Samstag einen 0:2-Rückstand wettmachen und mindestens ein weiteres Tor schießen.

Die Chance ist da. Immer noch. Alles ist angerichtet für einen möglichen Aufstieg des Lenggrieser SC: bestes Wetter, um die 1000 Zuschauer, die Mannschaft ist heiß auf das Rückspiel gegen den SV München West (Samstag, 15 Uhr). Da gibt es nur ein Problem: Lenggries muss den 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel am Dienstag aufholen und mindestens ein weiteres Tor schießen. Und das gegen eine Mannschaft, die wohl zu den absoluten Top-Gegnern in dieser Kreisliga-Saison zählt. „Es wird schwierig. München West ist schon ein Pfund, hat eine sehr starke Mannschaft. Aber“, fügt LSC-Trainer Georg Simon an, „ich bin absolut optimistisch. Vielleicht sollte man als Trainer ein wenig skeptischer sein, aber ich glaube daran, dass wir es schaffen.“

Dazu brauchen die Lenggrieser eine Steigerung im Vergleich zum Hinspiel. Vor allem in der Offensive. „Wir haben heuer schon öfter unter Beweis gestellt, dass wir auch gegen starke Mannschaften viele Tore schießen können“, sagt Simon. Entschlossener im Abschluss und mehr Schüsse, mehr Zug zum Tor, mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – das ist das Rezept, wie es gegen München West gelingen soll.

Personell spricht auch nichts gegen die Mission, sich mit zwei Toren Vorsprung gegen den SV München West durchzusetzen. Zwar fallen mit Sebastian Biagini (Kreuzband) und Felix Kreher (Fibula-Köpfchen) zwei wichtige Spieler definitiv aus. „Aber die Jungen übernehmen heuer ohnehin schon Schritt für Schritt mehr Verantwortung, werfen alles rein. Wir können die Ausfälle dank großem Kader auffangen.“ Zumal auch Martin Wasensteiner und Sebastian Dix (Zerrung) wieder bereit stehen.

Exemplarisch für die Lenggrieser Aufopferungsbereitschaft sieht Simon beispielsweise Yasin Filiz‘ Duell mit dem Münchner Marcel Schröpfer auf der Außenbahn. „Die haben sich nichts geschenkt, keinen Ball verloren gegeben. Das war schön zuzusehen.“ Auch auf der anderen Seite ging es zur Sache: Jakl Gerg gegen August Auspurg. Die Flügel sind ein probates Mittel, um zum Erfolg zu kommen: „Wir können aber durch die Zentrale nach vorn kommen, wir haben Optionen, wir können sie knacken, denn sie sind verwundbar, das haben wir gesehen.“

Doch taktisch ist es eine Herausforderung für den LSC. Ein weiteres Gegentor sollten sie sich nicht leisten. Also hinten dicht halten – aber auch nicht zu tief stehen, denn sie haben ja zwei Tore aufzuholen, und trotzdem wach sein – vor allem bei Münchner Standards. Auch nicht zu offensiv auftreten, sonst riskiert man das Gegentor, das nicht passieren sollte. „Wir wissen, was wir machen müssen und dass dies unsere Gelegenheit ist.“ Und egal, ob es nun klappt mit dem Aufstieg: Das Spiel sei auf jeden Fall ein Höhepunkt für die Lenggrieser, findet ihr Coach: „Für solche Duelle spielt man Fußball“, sagt Simon. „Wir sind so oder so stolz auf die Saison.“ Falls am Ende doch die Bezirksliga steht, das wäre der Zuckerguss. „Auch wenn es keine Verpflichtung gibt: Wir sind da schon ehrgeizig. Wir wollen mehr.“

Wegen des erwarteten Zuschauerandrangs empfiehlt sich eine frühe Anreise zum Relegationsmatch.