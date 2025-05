Lenggrieser SC: Im Schongang zum Pflichtsieg

Lenggrieser SC gewinnt 5:0 in Huglfing und spart Kraft für den fordernden Endspurt

Eine der Facetten einer von Anfang an eigentümlichen Kreisligasaison ist die bisweilen geringe Auswirkung von Siegen. Zwei Begegnungen in Folge hat der Lenggrieser SC zuletzt für sich entschieden. Dem 3:2 in Geretsried folgte nach spielfreiem Wochenende am Samstag die Pflichtaufgabe bei der bereits als Absteiger feststehenden SG Hungerbach. Trotz des 5:0-Erfolgs bleibt das Krisengebiet der Tabelle in Reichweite. Insoweit von Bedeutung, als der LSC an den verbleibenden vier Spieltagen neben zwei Kellerkindern auch noch gegen Spitzenteams anzutreten hat.

Im Schongang zum Pflichtsieg

Nachlassen ist demnach strikt verboten. Zulässig nur, um in bereits entschiedenen Matches Kräfte zu schonen. So passiert in Huglfing. Keine halbe Stunde war absolviert, da hatten die Isarwinkler bereits ein 4:0-Polster aufgebaut. Gefolgt von einem Selbsttor im zweiten Spielabschnitt. Seine Elf sei fraglos „so fit“, um 90 Minuten Tempo gehen zu können, versichert Tom Mürnseer. Doch sei man auch ohne weitere Torerfolge „schon dominierend“ gewesen, und zugelassen habe man auch nichts.

Goldrichtig bei Pass durch die Schnittstelle

Bei den Gastgebern machten sich die leidvolle Runde und mehr als ein halbes Dutzend Ausfälle bemerkbar. Die Nähe zum Gegenspieler war nicht immer gegeben, die LSC-Treffer ließen nicht lange auf sich warten. Mürnseer machte die „läuferische Präsenz“ seiner Mannschaft für das klare Ergebnis verantwortlich. Max Franke eröffnete den Torreigen nach Zuspiel von Hias Gerg mit einem Schuss von der rechten Seite in die lange Torecke. „Das hat der SG schon ein wenig den Wind aus den Segeln genommen“, wähnte der Coach den LSC früh in der Spur. Vorlagengeber Gerg schnürte nach Kombinationsspiel durch das Zentrum den Doppelpack für das Team. Den persönlichen verbuchte diesmal Franke für sich. Abermals stand der 19-Jährige nach einem Pass durch die Schnittstelle goldrichtig. Auch Michael Schnaderbeck traf ins Schwarze, als er den Ball am 16er bekam und ihn aus der Drehung versenkte.

Der Druck ist erst einmal weg

Somit ist für eine weitere Woche „der Druck weg“, nach wie vor jeden Punkt für den Ligaverbleib zu benötigen. Der fünfte Streich war eine Sache für SG-Kapitän Max Taffertshofer, der Leo Gergs scharfe Hereingabe per Kopf unfreiwillig aber schädlich per Bogenlampe ins eigene Tor lenkte.